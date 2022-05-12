Đi tắm cùng bạn, bé trai 12 tuổi bị đuối nước, mất tích: Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa có kết quả

Xã hội 12/05/2022 08:22

Chiều ngày 11/5, Bé trai 12 tuổi cùng bạn đi tắm tại bãi biển xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An không may bị đuối nước, mất tích.

Liên quan đến vụ bé trai bị mất tích trong khi tắm biển. Theo VOV, thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18h20 ngày 11/5, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có nạn nhân bị đuối nước tại bãi biển xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Đi tắm cùng bạn, bé trai 12 tuổi bị đuối nước, mất tích: Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa có kết quả - Ảnh 1
Lực lượng CNCH phối hợp với người dân triển khai tìm kiếm cháu bé mất tích. Ảnh: báo Giao Thông

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội số 9 huy động 1 xe, 1 xuồng cao su cùng 8 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân. 

Theo báo Giao thông thông tin, nạn nhân là cháu N.H.N. (SN 2010, trú ở xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai) cùng 2 người khác đi tắm tại bãi biển xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai.Trong quá trình tắm, cháu N. không may bị đuối nước mất tích.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

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