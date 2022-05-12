Chiều ngày 11.5, tại thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã xảy ra một vụ đuối nước khiến hai chị em ruột tử vong, chị gái 13 tuổi và em nhỏ 10 tuổi.

Liên tiếp trong những ngày gần đây xảy ra nhiều vụ việc các em nhỏ bị đuối nước tử vong vì nhiều nguyên nhân. Mới đây nhất, theo thông tin từ báo Nhân Dân, chiều tối 11/5, tại địa bàn thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai chị em tử vong.

2 nạn nhân được đưa về nhà lo hậu sự. Ảnh: Lao động Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 11/5, hai chị em Bùi Ngọc Thùy, sinh năm 2009, học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Đức và Bùi Ngọc Trường, sinh năm 2012, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Tân Đức II, huyện Hàm Tân đi chăn bò như thường ngày. Ngôi trường hai chị em học. Ảnh: Nhân Dân Tuy nhiên, khi đến cuối giờ chiều, người nhà không thấy hai em về nên đã chia nhau đi tìm. Khi đến đoạn suối gần nhà, thuộc địa bàn thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh thì phát hiện cả hai chị em chết đuối dưới suối.

Từ nguồn tin báo Lao động, thi thể của cả 2 được vớt lên bờ và đưa về nhà. Được biết, 2 chị em đều là học sinh giỏi và ở với ông bà già yếu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Người dân và chính quyền chung tay hỗ trợ và kêu gọi để lo hậu sự cho 2 bé. Ảnh Facebook Thanh Tuyền Ngày nào được nghỉ học 2 bé đều đi chăn bò thuê để phụ giúp ông bà. Sau khi sự việc xảy ra, người dân và chính quyền địa phương đã vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 bé.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi tắm ở thác 7 tầng Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông tử vong khi tắm thác 7 tầng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-xot-hai-chi-em-ruot-duoi-nuoc-tu-vong-trong-luc-di-chan-bo-thue-phu-giup-ong-ba-tang-le-don-so-von-ven-2-nai-chuoi-dan-bung-468124.html