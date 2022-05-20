Đà Nẵng: 5 học sinh rủ nhau đi tắm biển bị nước cuốn, 1 em mất tích

Xã hội 20/05/2022 14:09

Nhóm 5 học sinh THCS rủ nhau ra biển Nam Ô, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tắm thì bị sóng cuốn, trong đó còn 1 em hiện đang mất tích.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 20/5, UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cho biết, vẫn chưa tìm được một học sinh bị sóng cuốn mất tích tại khu vực bãi biển trên địa bàn vào ngày 19/5.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/5, một nhóm 5 nam sinh trường THCS Lê Anh Xuân rủ nhau đi tắm biển ở khu vực phường Hòa Hiệp Nam thì không may cả nhóm bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân tắm biển tại khu vực không ngừng hô hoán hỗ trợ cứu người.

Đà Nẵng: 5 học sinh rủ nhau đi tắm biển bị nước cuốn, 1 em mất tích - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm học sinh bị sóng cuốn mất tích trong đêm 19/5 - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của VTC news, lúc này, anh Phan Thanh Phú (26 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) nghe người dân hô hoán kêu cứu liền lao xuống biển cứu các em. Khi đó 3 em học sinh tự bơi được vào bờ, một em được anh Phú kéo vào bờ còn em P.V.C. bị nước cuốn ra xa.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 20/5 lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được em C.

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Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến rạng sáng nay, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của nam sinh bị nước cuốn trôi khi cùng bạn tắm biển ở xã Hải Đông (Nam Định).

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