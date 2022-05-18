Xót xa tìm thấy thi thể nam sinh bị sóng cuốn trôi khi tắm biển cùng bạn: Là con cả trong nhà có 5 anh em, gia cảnh thuộc diện khó khăn

Xã hội 18/05/2022 10:34

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến rạng sáng nay, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của nam sinh bị nước cuốn trôi khi cùng bạn tắm biển ở xã Hải Đông (Nam Định).

Theo Dân Việt, trước đó, tối ngày 17/5, ông Lương Văn Hiền – Chủ tịch UBND xã Hải Đông (Hải Hậu, Nam Định) cho biết, khoảng 14h chiều cùng ngày một nhóm học sinh ra bãi biển trên địa bàn xã chơi và xuống tắm biển khiến 3 nam sinh bị đuối nước. 2 học sinh sau đó được cứu thoát nạn, 1 học sinh còn lại bị sóng biển cuốn trôi hiện vẫn chưa tìm thấy.

Thời điểm các nạn nhân gặp nạn là lúc gió to, sóng lớn. Khu vực nơi các học sinh xuống tắm biển chính quyền địa phương đã có biển cảnh báo nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Đ. (ở xã Hải Đông), một trong những người bơi ra biển cứu người cho biết, khi anh đang đi trên đường thì thấy có người chới với trên mặt nước nên bỏ lại xe máy, nhảy xuống ứng cứu.

Theo anh Đ., khi anh bơi ra đến chỗ nạn nhân gặp nạn thì thấy một cháu đang bị chìm xuống nước. Dù hoảng loạn nhưng anh Đoàn vẫn cố túm vội cháu bé, đưa vào bờ.

Xót xa tìm thấy thi thể nam sinh bị sóng cuốn trôi khi tắm biển cùng bạn: Là con cả trong nhà có 5 anh em, gia cảnh thuộc diện khó khăn - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích. - Ảnh: Dân Việt

"Lúc đó tôi cũng bị kiệt sức nên lo lắng cả 2 chú cháu sẽ bị sóng biển cuốn trôi. Nhưng nghĩ đến cháu bé bằng tuổi con tôi nên không muốn bỏ cuộc. Rất may, tôi đã kịp thời đưa cháu bé vào bờ an toàn" -  anh Đ. kể.

Anh Đ. cho hay, khi anh đưa được cháu bé vào bờ thì nhìn thấy một cháu nữa đang chìm dần ở khu vực sóng lớn cách bờ 30m. Dù rất muốn ra cứu cháu bé nhưng anh Đoàn không kịp vì sóng lúc đó rất to.

“Nhìn thấy cháu bé ngoài biển bị sóng cuốn trôi mà không cứu được tôi đau đớn vô cùng, cảm giác đó sẽ ảm ảnh tôi” - anh Đ. nói.

Xót xa tìm thấy thi thể nam sinh bị sóng cuốn trôi khi tắm biển cùng bạn: Là con cả trong nhà có 5 anh em, gia cảnh thuộc diện khó khăn - Ảnh 2
Sau khi tìm thấy thi thể nam sinh, người dân đã hỗ trợ tẩm liệm và đưa nạn nhân về với gia đình - Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống 

Mới đây, trao đổi với báo Sức khoẻ & Đời sống sáng 18/5, ông Hiền cho biết, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến rạng sáng nay lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu Trần Đức L. (SN 2008, trú tại xóm Nam Nghĩa, xã Hải Hưng) bị nước cuốn trôi khi cùng bạn tắm biển ở xã Hải Đông.

"Gia đình cháu L. thuộc diện khó khăn, bố làm thợ xây ở Hà Nội còn mẹ làm công ty. Cháu L. là con cả trong gia đình 5 anh em. Sáng nay chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình" - Chủ tịch UBND xã Hải Hưng chia sẻ.

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Vào lúc hơn 1h sáng 18/5, lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã tìm thấy nam học sinh đuối nước trước đó.

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Từ khóa:   đuối nước tắm biển cùng bạn Nam Định

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