'Nghịch tử' đâm chết cha ruột rồi bảo tử vong do tự ngã để mang đi chôn: Khai quật tử thi phát hiện chứng cứ tố cáo tội ác

Xã hội 16/05/2022 14:54

Do nghi ngờ con trai đâm chết cha ruột nên Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khai quật mộ để điều tra và kết quả bất ngờ.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tài (32 tuổi; ngụ xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/5, ông Lê Văn T. (54 tuổi, cha của Tài) đang khoẻ mạnh bình thường thì bất ngờ qua đời. Giải thích về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha ruột mình với gia đình, Tài cho biết ông T. uống rượu rồi tự ngã. Sau đó, gia đình không báo với cơ quan công an mà tổ chức mai táng cho ông T. rồi mang đi chôn.

'Nghịch tử' đâm chết cha ruột rồi bảo tử vong do tự ngã để mang đi chôn: Khai quật tử thi phát hiện chứng cứ tố cáo tội ác - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tiến hành khai quật tử thi ông Lê Văn T. để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong - Ảnh: Công an Bình Định

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát nghi ngờ ông T. bị chính con trai ruột là Lê Văn Tài đâm dẫn đến tử vong. Bởi thời điểm ông T. tử vong, trong nhà chỉ có ông T. và Tài. Cả hai bên có uống nhiều rượu và xảy ra mâu thuẫn.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tổ chức khai quật tử thi ông T. để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Sau khi khai quật mộ, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị đâm 2 nhát dao. Bước đầu, Tài thừa nhận đã cầm dao đâm chết cha ruột do mâu thuẫn gia đình.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Bị stress vì nhiễm HIV, cô gái tự đâm 7 cây kim vào lồng ngực, nguy cơ nhiễm trùng rất cao

Bị stress vì nhiễm HIV, cô gái tự đâm 7 cây kim vào lồng ngực, nguy cơ nhiễm trùng rất cao

2 tháng trước bệnh nhân có các dấu hiệu stress nặng khi biết bản thân bị nhiễm HIV. Bệnh nhân đã tự dùng kim đâm vào cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai đâm chết cha ruột con trai giết cha ruột con trai giết cha

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 32 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 3 giờ 2 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?