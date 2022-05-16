Do nghi ngờ con trai đâm chết cha ruột nên Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khai quật mộ để điều tra và kết quả bất ngờ.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tài (32 tuổi; ngụ xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/5, ông Lê Văn T. (54 tuổi, cha của Tài) đang khoẻ mạnh bình thường thì bất ngờ qua đời. Giải thích về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha ruột mình với gia đình, Tài cho biết ông T. uống rượu rồi tự ngã. Sau đó, gia đình không báo với cơ quan công an mà tổ chức mai táng cho ông T. rồi mang đi chôn.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật tử thi ông Lê Văn T. để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong - Ảnh: Công an Bình Định

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát nghi ngờ ông T. bị chính con trai ruột là Lê Văn Tài đâm dẫn đến tử vong. Bởi thời điểm ông T. tử vong, trong nhà chỉ có ông T. và Tài. Cả hai bên có uống nhiều rượu và xảy ra mâu thuẫn.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tổ chức khai quật tử thi ông T. để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Sau khi khai quật mộ, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị đâm 2 nhát dao. Bước đầu, Tài thừa nhận đã cầm dao đâm chết cha ruột do mâu thuẫn gia đình.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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