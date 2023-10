Sau khi đi nhậu về, người đàn ông chửi bới đánh đập vợ mình, trong quá trình giằng co người phụ nữ đã cầm kéo đâm trúng ngực người chồng dẫn đến bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 24/4, Công an TX. Tân Uyên đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 23/4, sau khi đi nhậu về, ông Phan Văn T. (SN 1966, ngụ KP.6, phường Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên) chửi bới, đánh đập vợ là bà Nguyễn Kim C. (SN 1969).

Trong quá trình giằng co, bà C. đã cầm cây kéo đâm trúng ngực chồng khiến ông T. bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương thấu ngực làm thủng tim, phổi.

Chồng bị vợ dùng kéo đâm tử vong vì nhậu xỉn về nhà đánh đập vợ - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của báo Lao động, qua xác minh, công an xác định người chồng thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ. Sau khi xảy ra án mạng, bà N.K.C bị sốc nặng, tinh thần hoảng loạn nên tạm thời nằm viện theo dõi sức khỏe.

Hiện, sức khoẻ của bà N.K.C đã dần ổn định trở lại, lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

