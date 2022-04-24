TP.HCM: Theo mẹ đi bán vé số, bé trai 4 tuổi bị xe máy đâm, hất văng xa nhiều mét khi băng sang đường

Xã hội 24/04/2022 16:48

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị xe máy hất tung, văng xa nhiều mét. Được biết, gia đình nạn nhân từ quê lên thành phố thuê trọ, vợ cùng con trai lớn đi bán vé số, chồng làm phụ hồ kiếm sống. Cháu bé trong vụ việc được mẹ bồng theo để tiện chăm sóc.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về một vụ tai nạn giao thông khiến ai cũng rùng mình. Theo đó, một bé trai khoảng chừng 3-4 tuổi khi cháu bé chạy sang đường thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao đâm văng ra xa hàng chục mét, nằm bất động.

TP.HCM: Theo mẹ đi bán vé số, bé trai 4 tuổi bị xe máy đâm, hất văng xa nhiều mét khi băng sang đường - Ảnh 1
Bé trai bị tai nạn - Ảnh: Chụp màn hình

Khi trông thấy sự việc, người mẹ mới nháo nhào chạy đến bên con trai, những người gần đó cũng chạy đến xem xét tình hình cháu bé. Về phần 2 thanh niên gây tai nạn thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, hiện cháu bé đang nằm ở Bệnh viện Nhi đồng 2, bé trai bị gãy chân và chấn thương vùng đầu. Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 23/4 ở đường song hành gần karaoke XMen - Hóc Môn - TP.HCM.

Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, chị Võ Thị Diễm T. (32 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn) cho biết bé trai bị tông là con trai của mình. Thời điểm ấy, chị T. đưa con trai là bé T.H.Đ (4 tuổi ) và một người con lớn đi bán vé số. Trong quá trình chơi đùa với mẹ, bé Đ. thấy bóng bay ở bên kia đường nên chạy qua để nhặt thì bị một xe máy chạy qua tông trúng.

Cú tông khiến bé trai văng xa khoảng 6 mét từ đường lên trên vỉa hè. Người mẹ chạy tới bồng bé đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai người đi xe máy cũng bị té, nhưng ngay lập tức rời khỏi hiện trường.

TP.HCM: Theo mẹ đi bán vé số, bé trai 4 tuổi bị xe máy đâm, hất văng xa nhiều mét khi băng sang đường - Ảnh 2
Theo gia đình, bé trai bị gãy xương chân, đầu xây xát - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Anh Trần Hoàng L. (38 tuổi, cha của bé Đ.) cho biết sau khi xảy ra tai nạn đã chạy đến thì những người liên quan đã đi mất. Anh đã xin hình ảnh từ các camera an ninh để cung cấp cho công an xử lý. Theo gia đình, tai nạn khiến bé Đ bị gãy xương chân, đầu xây xát. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, nói năng và ăn uống bình thường.

Vợ chồng anh L. - chị T. từ quê lên thành phố thuê trọ, vợ cùng con trai lớn đi bán vé số, chồng làm phụ hồ kiếm sống. Đ còn bé, được chị Thúy bồng theo để tiện chăm sóc.

TP.HCM: Theo mẹ đi bán vé số, bé trai 4 tuổi bị xe máy đâm, hất văng xa nhiều mét khi băng sang đường - Ảnh 3
Anh L., bố của bé Đ cho biết cuộc sống của gia đình rất khó khăn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nay tai nạn xảy ra khiến cuộc sống của gia đình anh L. gặp không ít khó khăn. Gia đình mong muốn khi biết thông tin, những người liên quan đến vụ tai nạn có thể hỗ trợ để hai vợ chồng vượt qua khó khăn.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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