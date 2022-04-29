Bị stress vì nhiễm HIV, cô gái tự đâm 7 cây kim vào lồng ngực, nguy cơ nhiễm trùng rất cao

Xã hội 29/04/2022 08:37

2 tháng trước bệnh nhân có các dấu hiệu stress nặng khi biết bản thân bị nhiễm HIV. Bệnh nhân đã tự dùng kim đâm vào cơ thể.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, chiều 28/4, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu một ca hy hữu bị dị vật là 7 cây kim nằm trong lồng ngực.

Trước đó, ngày 27/4, bệnh nhân nữ, 28 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, nhập viện với biểu hiện đau âm ỉ, tức ngực, khó thở. Kết quả chụp X-quang và CT-Scan lồng ngực xác nhận có 7 dị vật hình dạng như chiếc kim may dài khoảng 4 cm nằm ở trung thất và khoang màng phổi trái kèm theo tràn dịch màng tim. Sau hội chấn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi lồng ngực.

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Kết quả chụp X-Quang và CT-Scan lồng ngực - Ảnh: Thanh Niên

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, hơn 2 tháng trước bệnh nhân có các dấu hiệu stress nặng khi biết bản thân bị nhiễm HIV. Bệnh nhân đã tự dùng kim đâm vào cơ thể. Do bệnh nhân bị nhiễm HIV nên hệ miễn dịch bị suy giảm, nguy cơ nhiễm trùng rất cao trong và sau mổ. Ê kíp phẫu thuật đã phải nỗ lực để vừa đảm bảo cuộc mổ an toàn bệnh nhân và cả nhân viên y tế.

Liên quan đến trường hợp nói trên, Tiền Phong thông tin thêm, trong quá trình mổ, ekip ghi nhận 1 chiếc kim đâm vào nhĩ trái, 3 chiếc đâm vào quai động mạch chủ, 1 chiếc đâm thủng thùy trên phổi trái, 1 chiếc trong khoang màng phổi trái và 1 chiếc bị gãy đôi nằm trong cơ thành ngực.

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7 chiếc kim được lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ - Ảnh: Tiền Phong

Sau gần 3 giờ thực hiện, các bác sĩ đã lấy 7 chiếc kim khâu ra khỏi lồng ngực chị H. Hiện, bệnh nhân tạm ổn và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

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