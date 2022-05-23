Buồn bực chuyện tiền bạc, mẹ trẻ nhẫn tâm đánh chết con gái 3 tuổi: Rùng mình với hành động man rợ được kể lại

Xã hội 23/05/2022 14:01

Trong cơn bực tức, người mẹ túm chân con gái mới 3 tuổi, giáng mạnh xuống nền nhà khiến bé tử vong vì chấn thương sọ não.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 23/5, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Dung (27 tuổi, ngụ tại Thừa Thiên - Huế) về tội “giết người”.

Theo truy tố, khoảng tháng 9/2020, bị cáo Dung dắt hai con nhỏ từ quê vào TP.HCM đi bán vé số và ăn xin ở nhiều nơi. Tới tháng 11/2020, bị cáo đưa 2 con tới phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thuê trọ.

Khoảng 5h sáng ngày 17/11/2020, bị cáo Dung dậy nấu cháo cho 2 con thì con gái Dung là cháu C. (sinh năm 2017) thức giấc nên chị ta dắt con gái vào khu vệ sinh tập thể của khu trọ rồi quay về phòng nấu cháo. Một lúc sau, bị cáo Dung ra đưa con về thì thấy cháu C. người lấm lem nên bị cáo tức giận dùng tay đánh vào đầu con gái.Rùng mình với  với 

Tiếp đó, bị cáo đập đầu bé gái liên tiếp xuống nền nhà mặc bé C. khóc lóc. Thấy con bị chảy máu, bà mẹ này lau sạch rồi tiếp tục nắm hai cổ chân của con, dốc ngược lên cho đầu bé C. xuống nền nhà, góc cạnh tường và dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, mặt bé.

Tới 8h cùng ngày, khi đưa cháu C. đi vệ sinh chị ta mới phát hiện con gái đã bất tỉnh nên vội nhờ người chở bé đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương qúa nặng, ngày 15/1/2021 cháu C. tử vong.

Ngày 23/1/2021, quản lý khu trọ đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Buồn bực chuyện tiền bạc, mẹ trẻ nhẫn tâm đánh chết con gái 3 tuổi: Rùng mình với hành động man rợ được kể lại - Ảnh 1
Bị cáo Trần Thị Dung tại tòa - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của báo Thanh Niên, bị cáo Dung có hành vi bạo hành cháu T.N.K.C dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não, tử vong.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Dung trình bày, bị cáo có 5 người con. Con đầu ở với cha ruột, 2 con kế ở với mẹ của bị cáo, còn lại 2 con ở với bị cáo. Bị cáo làm nghề bán vé số dạo đủ sống qua ngày.

Bị cáo Dung trình bày cáo trạng truy tố tội “giết người” không đúng, bị cáo chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích”. Bị cáo đánh con do lúc đó tức giận con làm bẩn người chứ không giết con. Bị cáo Dung không nghĩ đánh như vậy, con sẽ bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

"Bị cáo thương bé C. nhưng bị cáo không biết tại sao bị cáo lại đánh con như vậy. Trước đây bị cáo có la mắng, nhưng chỉ đánh con 1, 2 cái rồi thôi. Thời điểm đánh con, bị cáo cũng có buồn bực, lo lắng chuyện không có tiền" - bị cáo Dung khai tại tòa.

Theo đánh giá sơ bộ ngày 24/11/2020 của Trung tâm pháp y, Sở Y tế TP.HCM, cháu C. bị chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương, tỷ lệ 99%. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị tại phòng hồi sức tích cực, đến ngày 15/1/2021, cháu C. tử vong.

Đến phần xét hỏi của luật sư bào chữa, bị cáo Dung mệt mỏi, không đứng nổi để trả lời câu hỏi. HĐXX đã tạm nghỉ để bị cáo được chăm sóc y tế.

Sau đó, HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ thông báo sau.

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