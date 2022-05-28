Khi thấy người phụ nữ cùng 2 con nhỏ đang chới với dưới hồ nước sâu, người dân nhanh chóng xuống cứu vớt kịp thời.

Thông tin từ VTC News, tối 27/5, lãnh đạo UBND xã Hải Nhân (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho biết, vụ việc trên xảy ra khoảng 17h50 cùng ngày.

Lúc này, chị Hà Thị B. (trú thôn Thúy Vân, xã Hải Nhân) cùng 2 con nhỏ đứng ở thành cầu Hao Hao. Sau khi gọi điện cho chồng, người vợ để con gái lớn nhảy xuống sông trước, sau đó ôm người con thứ hai nhảy theo sau.

Một người dân phát hiện vụ việc, hô hoán để mọi người tới ứng cứu. Sau đó, 3 nhân viên thuộc Công ty môi trường Nghi Sơn cùng người dân nhảy xuống hồ cứu các nạn nhân đưa lên bờ.

3 mẹ con chị B. chới với giữa dòng nước được người dân ứng cứu. Ảnh: Tổ Quốc

Thông tin ban đầu được biết, người mẹ tên là H.T.B (33 tuổi, ngụ ở xã Hải Nhân). Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến người phụ nữ có hành động dại dột.

Báo Giao Thông cho biết thêm, sau khi may mắn được vớt lên bờ kịp thời, sức khỏe người mẹ và hai con nhỏ đều ổn định.

Trong những hình ảnh được người dân ghi nhận lại và chia sẻ, gương mặt thất thần, hoảng loạn của hai đứa trẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hai con nhỏ cùng người mẹ may mắn thoát chết. Ảnh: VTC News

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã tìm kiếm thông tin của những người dân có hành động dũng cảm nêu trên để tổ chức biểu dương, khen thưởng.

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