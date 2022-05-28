Nghẹt thở giải cứu mẹ ôm 2 con nhảy cầu tự tử: Gương mặt hoảng loạn của 2 đứa trẻ gây ám ảnh

Xã hội 28/05/2022 07:22

Khi thấy người phụ nữ cùng 2 con nhỏ đang chới với dưới hồ nước sâu, người dân nhanh chóng xuống cứu vớt kịp thời.

Thông tin từ VTC News, tối 27/5, lãnh đạo UBND xã Hải Nhân (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho biết, vụ việc trên xảy ra khoảng 17h50 cùng ngày.

Lúc này, chị Hà Thị B. (trú thôn Thúy Vân, xã Hải Nhân) cùng 2 con nhỏ đứng ở thành cầu Hao Hao. Sau khi gọi điện cho chồng, người vợ để con gái lớn nhảy xuống sông trước, sau đó ôm người con thứ hai nhảy theo sau.

Một người dân phát hiện vụ việc, hô hoán để mọi người tới ứng cứu. Sau đó, 3 nhân viên thuộc Công ty môi trường Nghi Sơn cùng người dân nhảy xuống hồ cứu các nạn nhân đưa lên bờ.

Nghẹt thở giải cứu mẹ ôm 2 con nhảy cầu tự tử: Gương mặt hoảng loạn của 2 đứa trẻ gây ám ảnh - Ảnh 1
3 mẹ con chị B. chới với giữa dòng nước được người dân ứng cứu. Ảnh: Tổ Quốc

 

Thông tin ban đầu được biết, người mẹ tên là H.T.B (33 tuổi, ngụ ở xã Hải Nhân). Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến người phụ nữ có hành động dại dột.

Báo Giao Thông cho biết thêm, sau khi may mắn được vớt lên bờ kịp thời, sức khỏe người mẹ và hai con nhỏ đều ổn định. 

Trong những hình ảnh được người dân ghi nhận lại và chia sẻ, gương mặt thất thần, hoảng loạn của hai đứa trẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Nghẹt thở giải cứu mẹ ôm 2 con nhảy cầu tự tử: Gương mặt hoảng loạn của 2 đứa trẻ gây ám ảnh - Ảnh 2
Hai con nhỏ cùng người mẹ may mắn thoát chết. Ảnh: VTC News

 

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã tìm kiếm thông tin của những người dân có hành động dũng cảm nêu trên để tổ chức biểu dương, khen thưởng.

Thông tin MỚI vụ nữ kế toán bệnh viện ở Nghệ An nghi nhảy sông tự tử: Đã vớt được thi thể nạn nhân sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm

Thông tin MỚI vụ nữ kế toán bệnh viện ở Nghệ An nghi nhảy sông tự tử: Đã vớt được thi thể nạn nhân sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ tại khu vực Vực Giồng, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, thuộc hạ nguồn sông Hiếu.

Xem thêm
Từ khóa:   nhảy sông mẹ ôm 2 con nhảy sông Thanh Hóa

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?