Theo chị Linh, ngày 20/6, chị cùng các thành viên trong gia đình rất sốc khi trên mạng đồn thổi thông tin rằng chị đã "cắm sừng" chồng mình và con của chị không chung dòng máu với anh Hưng, cũng chính vì lý do này mà chồng chị đã uất ức và bỏ đi.

Liên quan đến vụ anh Phạm Kiều Hưng (31 tuổi, quê Hưng Yên) để lại ô tô trên cầu Thăng Long rồi mất tích , sáng 21/6, Dân Trí đưa tin, chị Linh (vợ anh Hưng) cho biết gia đình vẫn đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm.

"Trong lúc tôi cùng gia đình đang rất lo lắng để tìm kiếm anh Hưng thì bỗng dưng ở đâu lại xuất hiện tin đồn thất thiệt như vậy, khi đó tôi rất sốc. Đến tối cùng ngày, một trong số những người đăng tải thông tin sai sự thật đã liên hệ với chị chồng tôi và nói rằng, họ làm vậy để cộng đồng mạng mạt sát tôi, để khiến chồng tôi đọc được mà xót, sau đó trở về", chị Linh bức xúc.

Nguồn tin từ Zing cho biết thêm, chị Linh đã nhờ công an vào cuộc. Hiện một số tài khoản giả mạo đã xóa bài đăng trên. Người phụ nữ này chia sẻ chị và anh Hưng đám cưới từ năm 2019. Họ quen nhau ở Nhật Bản được 3 năm, sau đó về Việt Nam rồi tổ chức lễ cưới.

Người đàn ông để lại xe Santa Fe trên cầu Thăng Long rồi mất tích. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, chiều 17/6, anh Phạm Kiều Hưng nói với vợ lên Hà Nội có việc rồi điều khiển xe ô tô màu đỏ mang BKS 89A-194.60 đi nhưng đến tối không về, gia đình đi tìm và liên lạc không được.

Đến sáng 18/6, gia đình chị Linh nhận được tin báo thấy xe của chồng chị đỗ ở trên cầu Thăng Long, có bật đèn cảnh báo. Bên trong xe có để lại điện thoại, túi xách nhưng không thấy người.

“Gia đình tôi đã liên hệ, tìm anh ấy khắp nơi nhưng đều không có thông tin gì. Trước khi anh ấy đi, 2 vợ chồng tôi không xảy ra mâu thuẫn, cãi vã”, chị Linh nói.

Lãnh đạo UBND xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, hiện công an xã đang phối hợp với Công an huyện Động Anh phối hợp xác minh, tìm kiếm chủ nhân chiếc xe ô tô mang BKS 89A-194.60 đỗ trên cầu Thăng Long.