Tình trạng sức khỏe của thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi vào TP.HCM làm 'việc nhẹ lương cao'

Xã hội 20/06/2022 15:12

Chiều 20/6, đại diện Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết Ngọc đã được gia đình đưa đi Quảng Bình đến nhà người thân, không có ở địa phương.

Theo thông tin chia sẻ từ báo Công an TP.HCM, vào ngày 20/6, tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ đã tìm thấy thiếu nữ Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, quê Phú Yên) sau nhiều ngày "mất tích". 

Cũng vào chiều cùng ngày, đại diện Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết Ngọc đã được gia đình đưa đi Quảng Bình đến nhà người thân, không có ở địa phương. Vì cô gái không có ở nhà nên chính quyền địa phương chưa xuống gia đình thăm hỏi.

Vị này cho biết thêm: “Chúng tôi chưa nắm được cô gái này được tìm thấy ở đâu, có phải gia đình dùng tiền để chuộc con từ Campuchia về hay không…”.

Tình trạng sức khỏe của thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi vào TP.HCM làm 'việc nhẹ lương cao' - Ảnh 1
Nguyễn Thị Thu Ngọc đã được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích - Ảnh: Zing

Dẫn tin từ Zing, Nguyễn Thị Thu Ngọc hiện sức khỏe tốt, tinh thần ổn định. Sau đó, người thân đã đưa cô gái này về nhà tại xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Trước đó, chiều 5/6, Nguyễn Thị Thu Ngọc đi xe khách của hãng vận tải Minh Cường từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13 (quận Bình Thạnh). Sau khi gọi điện thoại báo gia đình đã đến chỗ làm, Ngọc mất liên lạc đến nay.

Sáng 7/6, ông Nguyễn Văn Hương đã trình báo công an địa phương và vào TP.HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh, trình báo vụ việc.

Ông Hương cho biết cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP.HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí. Đến tối 14/6, gia đình ông Hương cũng nhận được một số cuộc điện thoại yêu cầu đòi tiền chuộc 70 triệu đồng để nhận lại con.

Người thân xác nhận đã tìm thấy thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi vào TP.HCM làm 'việc nhẹ lương cao'

Người thân xác nhận đã tìm thấy thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi vào TP.HCM làm 'việc nhẹ lương cao'

Đại diện gia đình xác nhận đã tìm thấy cô gái Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) sau nhiều ngày mất tích.

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