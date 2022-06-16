Bố của thiếu nữ mất tích sau khi vào TP.HCM làm việc tiết lộ thông tin mới: 'Họ tráo trở, không trả về mà chuyển sang khu khác'

Xã hội 16/06/2022 09:40

Cha thiếu nữ cho biết, con gái điện về báo chưa được thả và bị chuyển sang khu vực khác làm việc tại Campuchia.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, tối 15/6, ông Nguyễn Văn Hương (ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) – cha ruột của thiếu nữ mất tích khi vào TP.HCM làm việc cho biết, hiện gia đình vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm con gái hiện đang ở Campuchia. Được biết, thiếu nữ mất tích là Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu).

Theo ông Hương, sáng 14/6, một nam thanh niên gọi điện về gia đình thông báo sẽ thả con gái tại Campuchia vào tối cùng ngày. Tuy nhiên, sau đó con gái ông Hương đã không được thả. “Họ tráo trở nói thả người ra lúc 10 giờ nhưng cuối cùng không nhận được” - ông Hương nói.

Đến hôm nay, Ngọc điện thoại về nhà báo đã chuyển qua một vị trí khác tại Campuchia cùng một số người khác. Ông Hương cho biết: “Đây là tin mới nhất. Hiện đã hết đòi tiền chuộc và nói cho về mà không đúng sự thật, không cho về mà đã chuyển sang khu khác. Khi chuyển vị trí, con gái ở bên đó cùng bốn người, chứ không phải một mình nhưng không rõ địa điểm”.

Bố của thiếu nữ mất tích sau khi vào TP.HCM làm việc tiết lộ thông tin mới: 'Họ tráo trở, không trả về mà chuyển sang khu khác' - Ảnh 1
Tính đến nay, cô gái 16 tuổi đã mất tích 10 ngày - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của Zingnews, trước đó, chiều 5/6, Nguyễn Thị Thu Ngọc đi xe khách của Hãng vận tải Minh Cường từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13 (quận Bình Thạnh). Sau khi gọi điện thoại báo gia đình đã đến chỗ làm, Ngọc mất liên lạc đến nay.

Sáng 7/6, ông Nguyễn Văn Hương đã trình báo công an địa phương và vào TP.HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh, trình báo vụ việc. Sau đó, Ngọc điện thoại về báo đang làm việc tại Campuchia.

Ông Hương cho biết cách đây hai tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP.HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí. Tối 14/6, gia đình ông Hương cũng nhận được một số cuộc điện thoại yêu cầu đòi tiền chuộc 70 triệu đồng.

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