Người cha rất lo lắng cho con gái. Ảnh: PLO

Ông Hương cho biết mấy ngày nay rất lo lắng, không ngủ nổi vì không biết con đang ở chính xác nơi nào ở Campuchia. Điều an ủi ông là sự việc của gia đình đã được công an tỉnh Phú Yên và Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp giúp đỡ gia đình. Hiện ông vẫn đang ở ngã ba Chợ Đình, Quận 6, TP Hồ Chí Minh để chờ tin của con.

Bố của Ngọc cũng cho biết trong cuộc điện thoại ngày hôm qua, đối tượng không hề nhắc đến tiền chuộc.

Trước đó Zing đưa tin, vào ngày 14/6 có một số điện thoại lạ gọi, nhắn tin cho gia đình yêu cầu đưa 70 triệu đồng để chuộc Ngọc về.

"Ban đầu là một người phụ nữ gọi điện thoại đến gia đình thông báo con gái đang ở Campuchia, muốn nhận con thì phải chuẩn bị 70 triệu đồng. Khi gia đình nói không đủ tiền thì người này mới hạ giá xuống 30 triệu", theo lời ông Hương.

Tiếp đó, một nam thanh niên gọi điện thoại đến gia đình tống tiền với nội dung tương tự. Một tình tiết khác được ông Hương cho biết thêm, là trong cuộc gọi về gia đình vào tối 13/6, Ngọc nói đang ở Campuchia và cần phải có tiền chuộc mới được thả ra để về với gia đình.

Dù vậy, người cha băn khoăn khi các đầu số gọi đến gia đình đều ở Việt Nam. Còn gia đình vẫn chưa xác định được Ngọc thật sự đang ở Việt Nam hay Campuchia. Mọi sự kỳ vọng đều đặt vào sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

“Gia đình tôi đã tìm kiếm con khắp nơi nhưng không được, và bây giờ không biết đi đâu mà tìm. Gia đình đang trông chờ vào cơ quan chức năng để cứu con”, người cha 53 tuổi kỳ vọng.

Nguyễn Thị Thu Ngọc. Ảnh: Zing

Trước đó, chiều 5/6, Nguyễn Thị Thu Ngọc đi xe khách của hãng vận tải Minh Cường từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13 (quận Bình Thạnh). Sau khi gọi điện thoại báo gia đình đã đến chỗ làm, Ngọc mất liên lạc đến nay.

Sáng 7/6, ông Nguyễn Văn Hương đã trình báo công an địa phương và vào TP.HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh, trình báo vụ việc.

Ông Hương cho biết cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP.HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí.