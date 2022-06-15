Tin MỚI nhất vụ thiếu nữ 16 tuổi mất tích ở TP.HCM: Gia đình nhận tin báo 'đã thả người' đầy uẩn khúc

Xã hội 15/06/2022 13:06

Thiếu nữ 16 tuổi mất tích bí ẩn sau khi bị dụ dỗ 'việc nhẹ lương cao', sáng nay 15/6 gia đình nhận tin báo 'đã thả con', đối tượng không hề nhắc đến tiền chuộc.

Liên quan đến vụ thiếu nữ Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, quê Phú Yên) nghe theo lời dụ dỗ vào TP.HCM làm “việc nhẹ lương cao”, sau đó mất tích bí ẩn khi đến khu vực phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, người nhà không thể liên lạc được, sáng nay ngày 15/6, Infonet đưa tin, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, bố của Ngọc) cho biết khoảng 9h sáng cùng ngày ông nhận được điện thoại thông báo tình hình con gái.

Ông đã xin cho con về, người này hứa với ông "9h tối khi con bé đi làm về thì sẽ đưa về".

Nhưng sau đó, ông Hương lại nhận được điện thoại từ người lạ cho biết đã thả con gái lúc 9-10h sáng rồi.

“Tôi cũng hỏi đi hỏi lại vì sao đã hứa với tôi là cho con bé về rồi gia đình đến đón, giờ lại không báo  cho gia đình mà thả con ra không rõ đi đâu, thì người này nói vòng quanh. Họ bảo đã chuyển con bé qua công ty khác. Nghe nói thì con vẫn ở Campuchia nhưng đã ở công ty khác nhưng không biết cụ thể công ty nào”, ông Hương cho hay.

Tin MỚI nhất vụ thiếu nữ 16 tuổi mất tích ở TP.HCM: Gia đình nhận tin báo 'đã thả người' đầy uẩn khúc - Ảnh 1
Người cha rất lo lắng cho con gái. Ảnh: PLO

 

Ông Hương cho biết mấy ngày nay rất lo lắng, không ngủ nổi vì không biết con đang ở chính xác nơi nào ở Campuchia. Điều an ủi ông là sự việc của gia đình đã được công an tỉnh Phú Yên và Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp giúp đỡ gia đình. Hiện ông vẫn đang ở ngã ba Chợ Đình, Quận 6, TP Hồ Chí Minh để chờ tin của con.

Bố của Ngọc cũng cho biết trong cuộc điện thoại ngày hôm qua, đối tượng không hề nhắc đến tiền chuộc.

Trước đó Zing đưa tin, vào ngày 14/6 có một số điện thoại lạ gọi, nhắn tin cho gia đình yêu cầu đưa 70 triệu đồng để chuộc Ngọc về.

"Ban đầu là một người phụ nữ gọi điện thoại đến gia đình thông báo con gái đang ở Campuchia, muốn nhận con thì phải chuẩn bị 70 triệu đồng. Khi gia đình nói không đủ tiền thì người này mới hạ giá xuống 30 triệu", theo lời ông Hương.

Tiếp đó, một nam thanh niên gọi điện thoại đến gia đình tống tiền với nội dung tương tự. Một tình tiết khác được ông Hương cho biết thêm, là trong cuộc gọi về gia đình vào tối 13/6, Ngọc nói đang ở Campuchia và cần phải có tiền chuộc mới được thả ra để về với gia đình.

Dù vậy, người cha băn khoăn khi các đầu số gọi đến gia đình đều ở Việt Nam. Còn gia đình vẫn chưa xác định được Ngọc thật sự đang ở Việt Nam hay Campuchia. Mọi sự kỳ vọng đều đặt vào sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

“Gia đình tôi đã tìm kiếm con khắp nơi nhưng không được, và bây giờ không biết đi đâu mà tìm. Gia đình đang trông chờ vào cơ quan chức năng để cứu con”, người cha 53 tuổi kỳ vọng.

Tin MỚI nhất vụ thiếu nữ 16 tuổi mất tích ở TP.HCM: Gia đình nhận tin báo 'đã thả người' đầy uẩn khúc - Ảnh 2
Nguyễn Thị Thu Ngọc. Ảnh: Zing

 

Trước đó, chiều 5/6, Nguyễn Thị Thu Ngọc đi xe khách của hãng vận tải Minh Cường từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13 (quận Bình Thạnh). Sau khi gọi điện thoại báo gia đình đã đến chỗ làm, Ngọc mất liên lạc đến nay.

Sáng 7/6, ông Nguyễn Văn Hương đã trình báo công an địa phương và vào TP.HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh, trình báo vụ việc.

Ông Hương cho biết cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP.HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí.

 

Thiếu nữ 16 tuổi 'mất tích bí ẩn' khi vào TP.HCM xin việc đã sang Campuchia?

Thiếu nữ 16 tuổi 'mất tích bí ẩn' khi vào TP.HCM xin việc đã sang Campuchia?

Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết thiếu nữ 16 tuổi này đã liên hệ với người nhà qua Facebook của chị ruột, bảo rằng đã sang Campuchia.

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