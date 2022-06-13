Theo công an, rạng sáng 13/6, Ngọc đã liên hệ với người nhà qua Facebook chị ruột là N.T.V. Cô gái này cho biết đang ở Campuchia và có công việc ổn định, nhưng không nói rõ làm nghề gì.

Thông tin từ Zing cho biết, chiều 13/6, Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), có báo cáo ban đầu vụ việc cô gái tên Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) mất tích khi đến TP.HCM làm việc.

Theo Người Lao Động đưa tin, trước đó ngày 10/6, ông Nguyễn Văn Hương (ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình) đến công an xã trình báo việc ngày 5/6, con gái út của ông là em Nguyễn Thị Thu Ngọc đón xe vào TP.HCM xin việc làm do quen biết với một người bạn qua Zalo. Người này hứa giúp giới thiệu làm việc, khi Ngọc vào và sẽ đón ở TP HCM.

Sáng 6/6, Ngọc gọi điện qua Zalo về cho gia đình, báo đã đến TP HCM và được bạn đón. Nhưng đến chiều cùng ngày, gia đình không liên lạc được với em. Sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái mình nên ông Hương nhờ công an giúp đỡ. Sau đó, ông Hương đã vào TP.HCM trình báo Công an quận Bình Thạnh nhờ giúp đỡ.

Đến ngày 13/6, ông Hương cho biết khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Ngọc đã gọi video phone cho chị gái là N.T.V. "Ngọc nói đang làm ở 1 công ty gì đó mập mờ lắm, giống như có người đang khống chế cháu. Vân đã buộc Ngọc phải tháo khẩu trang ra để nhìn rõ mặt thì đúng là Ngọc rồi. Vân còn buộc Ngọc phải đi ra ngoài để ghi lại hình thì Ngọc cũng làm theo. Nhưng mà đêm tối, tôi không biết đó là đâu. Ngọc nói đang làm nên không về được" - ông Hương cho hay.

Cũng theo ông Hương cho biết cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP.HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí với mức lương trên 10 triệu đồng một tháng.

Khi Ngọc đặt vấn đề đi TP.HCM, gia đình không cho. Tuy nhiên, Ngọc đòi đi và nói vào TP.HCM làm việc với bạn bè, hết 2 tháng hè sẽ về đi học. Thấy con nhất quyết đòi đi và tạo niềm tin, gia đình mới miễn cưỡng đồng ý.

“Gia đình tôi đang rất tuyệt vọng, bây giờ trông đợi vào cơ quan chức năng. Tôi đã tìm kiếm nhiều nơi, nhưng chưa được và không biết đi đâu để tìm kiếm con”, ông Hương nghẹn ngào khi chia sẻ với Zing.