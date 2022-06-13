Ngọc có chiều cao khoảng 1,55 m, da trắng, tóc dài màu đen. Thời điểm mất tích, cô gái này mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác jean màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen, quần jean màu xanh, giày màu trắng.

Ngày 13/6, nguồn tin từ Zing cho biết, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, quê thị xã Sông Cầu, Phú Yên) - cô gái mất tích khi từ Phú Yên đến TP.HCM làm việc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm người. Khi tìm thấy người được truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, địa chỉ 331 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, số điện thoại: 0283.8412.122.

Trước đó, VTC News đưa tin chiều ngày 5/6 Nguyễn Thị Thu Ngọc đi xe khách của hãng vận tải Minh Cường từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13 (quận Bình Thạnh) vào sáng 6/6.

Ông Nguyễn Văn Hương (bố ruột của Ngọc) cho biết: “Chiều đó, con gái có gọi điện thoại thông báo gia đình đã đến chỗ làm việc. Tuy nhiên, gia đình liên hệ lại con gái thì không được, mất liên lạc đến nay”.

Ông Hương cùng với tờ rơi tìm con gái mất tích. Ảnh: Vietnamnet

Sáng 7/6, gia đình ông đã đến công an địa phương trình báo và vào TP.HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo vụ việc.

Ông Hương cho biết cách nay 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí.

“Đã gần một tuần mất liên lạc với con gái, gia đình tôi rất lo lắng. Khi đi, con gái mang theo 2 triệu đồng cùng valy màu đen”, người cha cho biết thêm.

Gia đình ông Hương cũng đã đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng xin xem camera nhưng dữ liệu không còn lưu.