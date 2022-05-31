Thi thể nữ sinh Đại học Hà Nội được tìm thấy tại một phòng trọ ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chiều 31/5, VTC News đưa tin, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nữ sinh Đại học Hà Nội mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

"Thi thể cô gái được phát hiện tại một nhà trọ ở phường Dịch Vọng. Bước đầu xác định nạn nhân uống thuốc tự tử", lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết thêm.

Trước đó, báo Công an Nhân dân cho biết, chiều 30/5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận được trình báo về việc một nữ sinh viên năm thứ tư Đại học Hà Nội bị mất tích. Danh tính nữ sinh là Nguyễn Thu H. (SN 2000, quê ở Thanh Hóa).

Theo trình báo từ người thân của nữ sinh, gia đình mất liên lạc với H. từ 17h ngày 29/5. Gia đình đã nhiều lần gọi điện thoại cho H. nhưng không thấy cô nhận cuộc gọi. Lần gần nhất gia đình gọi cho H. là khoảng 15h ngày 30/5.

Trước đó, đầu tháng 5/2022, H. bắt đầu đi thực tập. Đến giữa tháng 5, H. chuyển nơi ở trọ. Gia đình không nắm được thông tin về nơi nữ sinh thực tập và địa chỉ thuê trọ mới của cô gái.

"Điện thoại của H. vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Lần gần nhất gia đình gọi là khoảng 15h hôm 30/5", anh Nguyễn Chí Cường (quê Thanh Hóa, anh trai của nạn nhân cho biết).

Cũng theo anh Cường, em gái không có quan hệ tình cảm với bất kỳ ai nhưng dạo gần đây áp lực về việc học tập.

Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

Sau khi chuyển nhà trọ, nữ sinh năm 4 Đại học Hà Nội mất tích bí ẩn Gần một ngày trôi qua, gia đình đã không liên lạc được với nữ sinh Nguyễn Thu Huyền, lo lắng có chuyện chẳng lành nên đã trình báo công an.

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