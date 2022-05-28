Mạng xã hội đang xôn xao về một vụ bạo lực học đường xảy ra giữa các học sinh của một ngôi trường quốc tế tại TPHCM. Phụ huynh của một trong 5 nữ sinh góp mặt trong cuộc ẩu đả lên tiếng gay gắt, yêu cầu nhà trường có trách nhiệm giải quyết ngọn ngành vụ bạo lực học đường, bởi người mẹ này cho rằng con mình bị bạn đánh. Nhanh chóng sau đó, danh tính người xuất hiện trong đoạn clip làm việc với nhà trường được xác định là ca sĩ Trần Hà Thủy (biệt danh Thủy Bi ).

Thế nhưng, hai bên phụ huynh và học sinh đã không thể giải quyết êm thấm sau khi gặp gỡ, có cả đại diện của cơ quan công an. Thậm chí, một nữ sinh có liên quan đến vụ ẩu đả lên tiếng với thái độ thách thức: "Mày có biết tao là ai không?".

Theo Thủy Bi, con gái chị đã bị thương tích sau cuộc ẩu đả với bạn học, vì vậy chị muốn nhà trường có biện pháp xử lý. Tuy vậy, dường như đại diện của trường A.A nơi con gái của phụ huynh này đang theo học đã không có được câu trả lời thuyết phục. Nhà trường cho rằng chuyện học sinh đánh nhau là chuyện riêng, để cho hai bên phụ huynh tự giải quyết.

Người mẹ đơn thân tích cực lên tiếng trong vụ việc này khẳng định rằng chị không đồng ý với cách giải quyết sự việc của nhà trường, cho rằng nhà trường thiếu trách nhiệm. Chị tuyên bố: "Mình sẽ cho con nghỉ học từ hôm nay vì mình không thể để cho con mình học ở môi trường như thế được".

Hình ảnh con gái Thủy Bi bị đánh được chia sẻ. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, sau buổi làm việc, Thủy Bi tiếp tục phát sóng trực tiếp kể về vụ việc con gái bị bạn cùng trường đánh. Đặc biệt, thái độ của nữ sinh được cho là đứng đầu việc bạo lực học đường khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Nữ ca sĩ bức xúc nói: "Lúc tôi đi vào có thấy bé đấy. Tôi rất bình thường hỏi là 'Con ơi con! Tại sao con lại đánh bạn?' - 'Cô là ai?'. Tôi nói: 'Cô là mẹ bạn bị con đánh' thì nó bảo 'chả có gì phải nói cả'. Xong nó còn định bật máy ghi âm định quay thì tôi nói: 'Con cứ quay thoải mái, cô chỉ muốn hỏi con thôi' thì bắt đầu vừa như thế là một ông thầy ập vào: 'Tôi yêu cầu chị đi ra ngoài' như kiểu mình sắp đánh con bé đó đến nơi".

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Bi tiếp tục livestream để kể về quá trình làm việc với cơ quan Công an và nhà trường. Theo đó, Thủy Bi vô cùng bức xúc khi nhà trường không đưa ra hướng giải quyết hợp lý, có ý định bao che cho học sinh đã đánh các bạn lớp dưới. Thủy Bi cho biết thêm cô sẽ làm vụ này cho "ra ngô, ra khoai" để lấy lại công bằng cho con gái và các bạn.

Được biết, buổi livestream này của ca sĩ Thủy Bi đã thu hút lượt xem của đông đảo CĐM, đạt 124,000 lượt xem, 19 nghìn lượt chia sẻ. Đây cũng là con số kỷ lục của một cá nhân livestream đạt được tại Việt Nam tính từ trước đến nay. (Không tính các buổi phát công chiếu MV, trực tiếp sự kiện giải trí khác...).

Hình ảnh Thủy Bi trong buổi livestream chiều nay (28/5). Ảnh: Chụp màn hình

Kể về những ngày con đi học bị bắt nạt, Thủy Bi cho biết, con gái chị thích một chiếc cặp có giá 3,9 triệu đồng. Bà là người đưa con chị đi mua chiếc cặp đó. Tuy nhiên, theo lời kể của Thuỷ Bi, vì trong trường đã có một học sinh đeo chiếc cặp đó, con chị là người thứ 2 nên ngày nào con chị cũng bị dè bỉu, chê bai mua hàng fake, hàng dởm…

Cũng tương tự, con chị được gia đình mua cho một chiếc bình starbucks để đi học. Thế nhưng, ngày nào con chị cũng bị dè bỉu vì chiếc bình và chê là mua hàng chợ, hàng rẻ tiền…

Kể về ngày xảy ra sự việc, chị Thuỷ cho biết, nhà trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại ở Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

“Do là mấy đứa nó chơi cùng hội bạn, ngồi cùng bàn với nhau thì bạn đánh kia ra đòi lấy ghế, lúc đấy con tôi thì nó bảo 'chị ơi cái ghế này có người ngồi rồi', kết cục thì con bé bị hoạnh hoẹ suốt cả chuyến đi”, Thủy Bi chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong buổi livestream, Thủy Bi cũng tiết lộ, những đứa trẻ đã vào trường quốc tế để học thì gia đình sẽ là gia đình có tiền.

Ngay sau khi được chia sẻ, nhiều người tỏ ra sốc nặng khi giới trẻ chê bai, dè bỉu bạn chỉ vì dùng món đồ giống nhau, trùng nhau. Điều này được miêu tả giống như những kịch bản của một số bộ phim nói về các ngôi trường giành cho “giới thượng lưu” của Hàn Quốc.

Ban đầu Thủy Bi cho rằng những chuyện trêu chọc giữa bạn bè là chuyện nhỏ. Tuy nhiên những chuyện nhỏ cuối cùng cũng đã dẫn tới bạo lực học đường.

“Tôi những tưởng rằng những điều ấy là những thứ rất nhỏ vì ngày trước mình đi học cũng sẽ xảy ra những chuyện này kia như vậy. Mình không nghĩ rằng qua từng ngày, những điều ấy lại xâm chiếm quá nhiều đời tư của trẻ con”. chị Thuỷ nói.

Điều đáng nói, theo như thông tin chia sẻ từ nữ ca sĩ này, học phí của ngôi trường quốc tế này lên tới 600 triệu đồng/năm. Với mức học phí này, vị phụ huynh mong muốn con cái có được môi trường giáo dục tốt hơn.

Hiện tại, vụ việc đang thu hút rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, nhà trường cần giải quyết vụ việc thỏa đáng, ngăn chặn bạo lực học đường. Đồng thời, đa số ý kiến trên mạng ủng hộ người mẹ này làm đến cùng để bảo vệ con cái khỏi bạo lực học đường. Mặt khác, cũng có những ý kiến cho rằng không nên ủng hộ một phía khi sự việc chưa rõ ràng, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, làm trong sạch môi trường giáo dục...