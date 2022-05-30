Cơ quan Công an đã có kết luận giám định tổn thương cơ thể của nữ sinh bị đánh nhập viện ở Thừa Thiên-Huế.

Liên quan đến vụ nữ sinh Huế bị bạn học dùng nón bảo hiểm đánh đến nhập viện, theo thông tin mới nhất của Zingnews, công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa có thông báo kết luận giám định sức khỏe của em nữ sinh L.T.Y.Nh. (16 tuổi, học lớp 10 trường THPT Hương Trà)

Theo đó, kết luận giám định thương tích đối với em N. như sau: vết thương phần mềm vùng trán phải để lại sẹo 3%; phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng sau sang chấn, điều trị chưa ổn định 21%. Tỷ lệ tổn thương cơ thể hiện tại của em N. là 23%.

Hiện tại, tinh thần nữ sinh vẫn chưa ổn định - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin của Vietnamnet, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của gia đình em N. về việc bị bạn cùng trường đánh đập, phải nhập viện.

Theo trình bày của gia đình em N., ngày 6/3, em nhận được tin nhắn của bạn cùng trường là tên là L.N.Q.T. (học cùng khối lớp 10) hẹn gặp nhau ở công viên Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để nói chuyện. Chiều cùng ngày, khi N. đến công viên để gặp T. thì bất ngờ bị T. dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh tới tấp vào vùng đầu, mặt.

Đến trưa ngày 7/3, trên đường đi học về, em N. tiếp tục bị T. cùng đám bạn chặn đường dùng mũ bảo hiểm đánh chảy máu ở đầu. Phụ huynh của em N. cho hay: “Trưa đó, về đến đầu ngõ, thấy cháu khóc, đầu đầy máu rồi choáng váng, ngất lịm nên cả nhà vội đưa cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Sau đó, cháu được chuyển tuyến lên bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng chấn động não”.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của người nhà em N., cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ, xử lý theo qui định.

Diễn biến MỚI về vụ nữ sinh lớp 10 ở Huế bị bạn đánh chấn động não, nhập viện Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hương Trà (tỉnh TT-Huế) bị đánh chấn động não, cơ quan công an địa phương hiện vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-nu-sinh-hue-bi-ban-hoc-danh-den-chan-dong-nao-nhap-vien-da-co-ket-qua-giam-dinh-thuong-tich-472333.html