Gần một ngày trôi qua, gia đình đã không liên lạc được với nữ sinh Nguyễn Thu Huyền, lo lắng có chuyện chẳng lành nên đã trình báo công an.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, ngày 30/5, anh Nguyễn Chí Cường (quê Thanh Hóa) cho biết, gia đình anh đã trình báo Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) về việc em gái anh là Nguyễn Thu Huyền (SN 2000, sinh viên Trường Đại học Hà Nội, quê Thanh Hóa) mất tích.

Theo anh Cường, gia đình anh đã mất liên lạc với Huyền từ 17h ngày 29/5 cho đến nay. Gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì về Huyền khiến cả nhà lo lắng. Anh Cường nói: "Điện thoại của Huyền vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Lần gần nhất gia đình gọi là khoảng 15h ngày 30/5".

Anh Cường cho biết thêm, đầu tháng 5/2022, Huyền bắt đầu đi thực tập. Đến giữa tháng 5, Huyền chuyển nơi ở trọ nên gia đình không nắm được thông tin về nơi nữ sinh thực tập và địa chỉ thuê trọ mới của cô gái.

"Tôi gọi cả trăm cuộc cho em gái không được. Gọi cho cả bạn bè của Huyền nhưng các bạn cũng không biết Huyền ở đâu nên đã trình báo công an, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm giúp" - anh Cường nói.

Gia đình liên lạc nhiều lần cho nữ sinh nhưng không được - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin của báo Dân Việt, chiều 30/5, một cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy đã tiếp nhận trình báo và đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích là chị Nguyễn Thu Huyền (SN 2000, quê Thanh Hoá, sinh viên năm thứ tư Đại học Hà Nội).

Đồng thời, gia đình mong người dân có thông tin hay nhìn thấy chị Huyền ở đâu xin liên hệ gia đình qua anh Nguyễn Chí Cường, số điện thoại: 0706.888.555. Gia đình rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

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