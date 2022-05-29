Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết đã tìm thấy bé gái 3 tuổi của gia đình có ba người bị sát hại ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên) tại nhà nội.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, đến trưa ngày 29/5, lực lượng công an tỉnh Phú Yên đang khẩn trương truy tìm hung thủ sát hại ba người trong gia đình ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên). Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ giết người và đã xác định được nghi phạm.

Đáng mừng, cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu N.T.T.V. (3 tuổi) đang ở nhà nội của cháu cũng tại phường Hòa Hiệp Trung.

Vụ ba người trong gia đình ở thị xã Đông Hòa chết bất thường gây bàng hoàng cho người dân địa phương. - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện 3 người trong gia đình ông Nguyễn C. nằm chết trong nhà với các dấu hiệu nghi bị sát hại. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn C. (SN 1962) và vợ là Lê Thị L. (SN 1964) cùng con gái Nguyễn Thị D. (SN 1994).

Lực lượng chức năng ngay khi nhận được tin đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc, truy tìm hung thủ.

Theo báo Giao Thông, một số người dân địa phương tiết lộ, chị D. cùng con gái về ở với bố mẹ đẻ hơn hai năm nay. Gần đây, chồng cũ của chị Dương thường xuyên đến nhà ông Cu giành quyền nuôi con, có xảy ra cãi vã với gia đình chị Dương.

Khi phát hiện ba người trên tử vong, cơ quan chức năng chưa tìm thấy con gái chị Dương là cháu Nguyễn Thị Thanh Vân (3 tuổi). Vụ việc đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra.

Kinh hoàng phát hiện cha mẹ, con gái tử vong trong nhà, cháu ngoại 3 tuổi mất tích chưa được tìm thấy Mới đây, người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên phát hiện 3 người trong một gia đình nằm chết trong nhà với các dấu hiệu nghi bị sát hại. Cháu ngoại 3 tuổi không có tại hiện trường.

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