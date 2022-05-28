Vào ngày 28/5, một cô gái tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn sau khi rơi từ tầng cao của toà nhà chung cư Xuân Mai, phường Đông Hương, Thanh Hoá.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, xảy ra lúc 10h ngày 28/5, một cô gái tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn sau khi rơi từ tầng cao của chung cư Xuân Mai, phường Đông Hải, tỉnh Thanh Hóa.

Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hoàng Mai - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ông Ngô Quốc Huy, Chủ tịch UBND phường Đông Hải, cho biết nạn nhân đã có gia đình, không phải người sinh sống tại chung cư nêu trên.

Ông Huy thông tin: "Tôi mới nhận được báo cáo từ bên Công an, nạn nhân là nữ, đã có gia đình. Theo như thông tin anh em mới tìm hiểu được và báo cáo, có thể vì chuyện buồn, trầm cảm nên nạn nhân đã nảy sinh ý định nhảy từ tầng cao chung cư tự tử".

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing

Cùng ngày, công an cùng cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Trích xuất camera cho thấy người phụ nữ này đi lên tầng cao chung cư rồi tự tử.

Ngoài ra, dẫn tin từ báo Tiền Phong, ông Huy cho biết, gia đình xin không mổ tử thi, xin làm thủ tục mang thi thể về mai táng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng giải quyết.

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