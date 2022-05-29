Mới đây, người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên phát hiện 3 người trong một gia đình nằm chết trong nhà với các dấu hiệu nghi bị sát hại. Cháu ngoại 3 tuổi không có tại hiện trường.
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Theo Dân Trí, sáng ngày 29/5, ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân 3 người ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa cùng tử vong tại nhà riêng.
Bước đầu, danh tính những người tử vong được xác định gồm ông Nguyễn C. (SN 1962) và vợ là Lê Thị L. (SN 1964) cùng con gái Nguyễn Thị D. (SN 1994).
Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện 3 người trong gia đình ông C. nằm chết trong nhà với các dấu hiệu nghi bị sát hại, liền báo công an. Lực lượng chức năng đã đến ngay, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc, truy tìm hung thủ.
Theo người dân địa phương, nhà ông Nguyễn C. có 6 người sinh sống, trong đó, 2 con trai lớn đã đi làm xa, còn 4 người thường xuyên ở nhà. Trong sáng 29/5, người dân phát hiện 3 người đã tử vong, riêng cháu N.T.T.V. (SN 2019 - con gái Nguyễn Thị D.) không có tại hiện trường.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, một số người dân địa phương tiết lộ thêm, chị Nguyễn Thị D. đã ly hôn chồng và cùng con gái về với cha mẹ chị hơn hai năm nay. Gần đây, chồng cũ của chị D. thường xuyên đến nhà ông C. giành quyền nuôi con, có xảy ra cãi vã với gia đình chị D..
Vụ việc đang được tích cực điều tra, làm rõ.