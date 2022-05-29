Mới đây, người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên phát hiện 3 người trong một gia đình nằm chết trong nhà với các dấu hiệu nghi bị sát hại. Cháu ngoại 3 tuổi không có tại hiện trường.

Theo Dân Trí, sáng ngày 29/5, ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân 3 người ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa cùng tử vong tại nhà riêng.

Bước đầu, danh tính những người tử vong được xác định gồm ông Nguyễn C. (SN 1962) và vợ là Lê Thị L. (SN 1964) cùng con gái Nguyễn Thị D. (SN 1994).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện 3 người trong gia đình ông C. nằm chết trong nhà với các dấu hiệu nghi bị sát hại, liền báo công an. Lực lượng chức năng đã đến ngay, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc, truy tìm hung thủ.

Theo người dân địa phương, nhà ông Nguyễn C. có 6 người sinh sống, trong đó, 2 con trai lớn đã đi làm xa, còn 4 người thường xuyên ở nhà. Trong sáng 29/5, người dân phát hiện 3 người đã tử vong, riêng cháu N.T.T.V. (SN 2019 - con gái Nguyễn Thị D.) không có tại hiện trường.

Vụ ba người trong gia đình ở thị xã Đông Hòa chết bất thường gây bàng hoàng cho người dân địa phương - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Pháp luật TP.HCM, một số người dân địa phương tiết lộ thêm, chị Nguyễn Thị D. đã ly hôn chồng và cùng con gái về với cha mẹ chị hơn hai năm nay. Gần đây, chồng cũ của chị D. thường xuyên đến nhà ông C. giành quyền nuôi con, có xảy ra cãi vã với gia đình chị D..

Vụ việc đang được tích cực điều tra, làm rõ.

Rơi nước mắt trước gia cảnh đáng thương của bé gái 1 tuổi ở TPHCM tử vong nghi do bị bạo hành Chỉ vì cháu T.N.T.K. (1 tuổi) bị ói, ọc sữa, mà người trông nom bé đã bạo hành, đánh liên tục vào vùng bụng khiến cháu tử vong. Ba mẹ cháu bé có cuộc sống vất vả, gia đình đang thiếu mấy tháng tiền thuê phòng trọ.

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