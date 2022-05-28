Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thuộc đường Quang Trung (TT.Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã xảy ra vụ việc thương tâm, một thợ cơ khí 39 tuổi bị điện giật tử vong khi đang làm việc.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, tối 27-5, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một thợ cơ khí tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Người Lao Động

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (39 tuổi, trú tại thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh). Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trong lúc làm việc tại ki ốt đang xây dựng trên đường Quang Trung (TT.Hồ Xá, H.Vĩnh Linh), anh T. không may bị điện giật, rơi từ trên cao xuống.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, dù được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Vĩnh Linh nhưng vì vết thương quá nặng nên các bác sĩ đã không thể giúp anh T. không qua khỏi. Được biết, gia cảnh anh T. rất khó khăn khi có bố hay đau ốm và 2 con của anh còn nhỏ.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

Lốc xoáy làm nhiều nhà dân tốc mái, 2 người dân bị sét đánh tử vong Mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh đã khiến nhiều nhà dân tại Thừa Thiên Huế bị tốc mái. Tại Huế và tỉnh Quảng Trị cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bị sét đánh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-tri-thuong-tam-tho-co-khi-bi-dien-giat-tu-vong-de-lai-2-con-nho-va-nguoi-cha-thuong-xuyen-dau-om-khien-nhieu-nguoi-dau-long-471748.html