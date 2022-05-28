Quảng Trị: Thương tâm thợ cơ khí bị điện giật tử vong, để lại 2 con nhỏ và người cha thường xuyên đau ốm khiến nhiều người đau lòng

Xã hội 28/05/2022 08:07

Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thuộc đường Quang Trung (TT.Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã xảy ra vụ việc thương tâm, một thợ cơ khí 39 tuổi bị điện giật tử vong khi đang làm việc.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, tối 27-5, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một thợ cơ khí tử vong.

Quảng Trị: Thương tâm thợ cơ khí bị điện giật tử vong, để lại 2 con nhỏ và người cha thường xuyên đau ốm khiến nhiều người đau lòng - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Người Lao Động 

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (39 tuổi, trú tại thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh). Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trong lúc làm việc tại ki ốt đang xây dựng trên đường Quang Trung (TT.Hồ Xá, H.Vĩnh Linh), anh T. không may bị điện giật, rơi từ trên cao xuống.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, dù được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Vĩnh Linh nhưng vì vết thương quá nặng nên các bác sĩ đã không thể giúp anh T. không qua khỏi. Được biết, gia cảnh anh T. rất khó khăn khi có bố hay đau ốm và 2 con của anh còn nhỏ.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

 

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