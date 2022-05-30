Quảng Nam: Phát hiện thi thể người phụ nữ bị phân hủy nặng sau 1 tháng mất tích

Xã hội 30/05/2022 13:00

Sau một tháng bỏ nhà đi biệt tích, thi thể người phụ nữ ở huyện Núi Thành, Quảng Nam được tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy.

Sáng 30/5, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, lãnh đạo UBND xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể người phụ nữ đang giai đoạn phân hủy.

Trước đó, lúc 17h15’ ngày 29/5, tại khu vực thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, người dân địa phương phát hiện 1 xác chết đang phân hủy nặng. Ngay sau đó, người dân gọi báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Tam Nghĩa cùng Công an huyện Núi Thành đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm tử thi. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên là Nguyễn Thị Nh. Ng. (37 tuổi, trú xã Tam Nghĩa).

Quảng Nam: Phát hiện thi thể người phụ nữ bị phân hủy nặng sau 1 tháng mất tích - Ảnh 1
Thi thể người phụ nữ bên cạnh chiếc xe đạp. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, chị Ng. bị bệnh trầm cảm, đạp xe bỏ nhà đi hơn một tháng qua, dù gia đình cùng chính quyền nỗ lực tìm kiếm nhưng không được, đến nay thì phát hiện thi thể.

Hiện thi thể chị Ng. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, cơ quan điều tra đang xác định thời điểm người phụ nữ này tử vong và nguyên nhân cái chết.

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Vào ngày 28/5, người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng về việc phát hiện một thi thể nam giới đang phân hủy dưới lòng suối thuộc tiểu khu 267A, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

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