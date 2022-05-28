Bình Dương: Hé lộ tình tiết mới nhất vụ người phụ nữ chết trong chung cư với tình trạng không mặc áo, cơ thể bị phân hủy mạnh

Xã hội 28/05/2022 10:20

Liên quan tới vụ người phụ nữ chết trong chung cư được người thân tìm thấy trong tình trạng cơ thể đang phân hủy mạnh, người không mặc áo. Mới đây lực lượng chức năng vừa tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 26-5, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân một phụ nữ được phát hiện chết bất thường trong căn hộ tại chung cư khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú Hòa.

Bình Dương: Hé lộ tình tiết mới nhất vụ người phụ nữ chết trong chung cư với tình trạng không mặc áo, cơ thể bị phân hủy mạnh - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.D., 29 tuổi, quê Bình Phước.

Bà D. được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, thi thể đang phân hủy mạnh.

Theo các nhân chứng, khoảng 19h30 ngày 26-5, người thân của bà D. sau thời gian không liên lạc được đã tìm đến căn hộ nơi nạn nhân cư trú, nhưng gọi mãi cũng không thấy ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người quen của bà D. trình báo lực lượng chức năng.

Bình Dương: Hé lộ tình tiết mới nhất vụ người phụ nữ chết trong chung cư với tình trạng không mặc áo, cơ thể bị phân hủy mạnh - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Người Lao Động 

Khi mọi người phá cửa căn hộ vào trong thì thấy nạn nhân trên ghế trong tình trạng không mặc áo, thi thể đã bị phân hủy.

Dẫn theo nguồn tin mới nhất từ báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết người phụ nữ chết tại căn hộ chung cư ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một là do bệnh lý, không có dấu hiệu tội phạm. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có liên lạc với người bạn thân và thông báo về việc đang bị bệnh, rất mệt.

Hiện vụ việc vẫn đang lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. 

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