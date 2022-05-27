Bình Dương: Phát hiện một thi thể phụ nữ đang có dấu hiệu phân hủy trong căn hộ chung cư

Xã hội 27/05/2022 08:02

Sau một thời gian không liên lạc được, nghi có điều chẳng lành nên người thân đã quyết định đến tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân đang phân hủy trong tình trạng không mặc áo.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, vào ngày 26-5, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân một phụ nữ được phát hiện chết bất thường trong căn hộ tại chung cư khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú Hòa.

Bình Dương: Phát hiện một thi thể phụ nữ đang có dấu hiệu phân hủy trong căn hộ chung cư - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ - Ảnh: báo Tiền Phong

 

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, vào tối cùng ngày, người quen của nạn nhân không liên lạc được nên đến nhà và thấy cửa khóa. Nghi có chuyện chẳng lành nên người dân trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Sau khi người dân và công an phá cửa căn hộ thì phát hiện thi thể người phụ nữ trong tình trạng đang phân hủy mạnh.

Bình Dương: Phát hiện một thi thể phụ nữ đang có dấu hiệu phân hủy trong căn hộ chung cư - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, thi thể nữ không mặc áo, tay để trên đầu, cơ thể biến dạng nằm trên chiếc ghế sofa.

Danh tính nạn nhân được xác định tên N.T.D (SN 1993, quê tỉnh Bình Phước).

Công an đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera của chung cư và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

 

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Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chủ nhà là anh N.H.H chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách. Vợ và 2 con tử vong trong phòng ngủ.

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