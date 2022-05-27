Thông tin NÓNG vụ 4 người trong gia đình chết ở chung cư Hà Nội: Bước đầu chưa tìm thấy dấu hiệu tội phạm, nghi tự tử do làm ăn thua lỗ

Xã hội 27/05/2022 06:59

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chủ nhà là anh N.H.H chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách. Vợ và 2 con tử vong trong phòng ngủ.

Tối 26/5, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội xác nhận với Lao Động, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân 4 người trong gia đình tử vong tại khu đô thị Times City (phường Mai Động).

Khoảng 15h cùng ngày, bộ phận lễ tân khu đô thị tiếp nhận thông tin người nhà cư dân báo không liên hệ được với người thân sống trong căn hộ ở tầng 28, Park 1 và yêu cầu được giúp đỡ.

Nghi có sự cố xảy ra, bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng công an phường mở cửa vào kiểm tra, phát hiện cả gia đình tử vong.

Thông tin NÓNG vụ 4 người trong gia đình chết ở chung cư Hà Nội: Bước đầu chưa tìm thấy dấu hiệu tội phạm, nghi tự tử do làm ăn thua lỗ - Ảnh 1
Xe của lực lượng y tế xuất hiện tại khu chung cư. Ảnh: VietNamNet

 

Theo VietNamNet đưa tin, qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chủ nhà là anh N.H.H (sinh năm 1979) chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách.

Tại phòng ngủ, cơ quan chức năng cũng phát hiện chị V.T.L (sinh năm 1979) là vợ anh H cùng 2 cháu bé N.V.H.C (sinh năm 2006) và 1 cháu bé nhỏ hơn khoảng 5 tuổi chưa đăng ký trên nhân khẩu tòa nhà tử vong trong phòng ngủ.

Đến tối cùng ngày, kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm trong vụ 4 người cùng gia đình tử vong trên.

Thông tin NÓNG vụ 4 người trong gia đình chết ở chung cư Hà Nội: Bước đầu chưa tìm thấy dấu hiệu tội phạm, nghi tự tử do làm ăn thua lỗ - Ảnh 2
Lúc 19h47, 2 thi thể được đưa vào xe cứu thương. Ảnh: Zing

 

Theo thông tin ban đầu, trước khi sự việc đau lòng xảy ra, anh H đã đầu tư một vài lĩnh vực kinh doanh. Những ngày gần đây, anh H có biểu hiện bất thường về tâm lý, có đăng trạng thái trên facebook.

Hiện cơ quan công an đang tiếp nhận điều tra nguyên nhân vụ việc.

Điều tra vụ 4 người trong gia đình tử vong tại chung cư ở Hà Nội: Người cha treo cổ, mẹ và hai con được phát hiện ở phòng ngủ

Điều tra vụ 4 người trong gia đình tử vong tại chung cư ở Hà Nội: Người cha treo cổ, mẹ và hai con được phát hiện ở phòng ngủ

Cơ quan công an đang điều tra vụ việc phát hiện 4 người trong gia đình tử vong tại một chung cư ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

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