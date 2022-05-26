Điều tra vụ 4 người trong gia đình tử vong tại chung cư ở Hà Nội: Người cha treo cổ, mẹ và hai con được phát hiện ở phòng ngủ

Xã hội 26/05/2022 20:26

Cơ quan công an đang điều tra vụ việc phát hiện 4 người trong gia đình tử vong tại một chung cư ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào tối ngày 26/5, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin 4 người tử vong tại khu đô thị Times City.

Qua xác minh ban đầu, 4 người đã tử vong đều là thành viên trong một gia đình. Chủ nhà là anh N.H.H (sinh năm 1979) chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách. Kiểm tra tiếp phòng ngủ phát hiện chị V.T.L (sinh năm 1979) là vợ anh H cùng 2 cháu bé N.V.H.C (sinh năm 2006) và 1 cháu bé khoảng 5 tuổi tử vong trong phòng ngủ.

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Toà chung cư ở Hà Nội nơi phát hiện sự việc - Ảnh: Báo sức khỏe và đời sống

Trước đó, vào khoảng 15h, lễ tân toà nhà Park 1 nhận tin báo của một người dân về việc mất liên lạc với gia đình anh H. Khi lên kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả 4 người trong gia đình đều đã tử vong.

Liên quan tới vụ việc, Sức khỏe và Đời sống đưa tin, thời gian gần đây anh H. có dồn tiền đầu tư một vài lĩnh vực kinh doanh sinh lời. Qua bạn bè, người thân và các dòng tâm sự trên trang cá nhân thể hiện anh H. tâm lý bất ổn do làm ăn thua lỗ.

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2 thi thể được đưa vào xe cứu thương - Ảnh: Zing

Hiện tại, lãnh đạo UBND phường Mai Động xác nhận, lực lượng công an và pháp y đang điều tra vụ việc.

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