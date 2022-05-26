Nửa đêm, đất sạt lở tràn vào nhà, bé 6 tuổi đang ngủ bị vùi lấp dẫn đến tử vong

Xã hội 26/05/2022 09:48

Được biết, do mưa lớn kéo dài từ tối 24 đến rạng sáng 25/5 đã gây nhiều thiệt hại cho người và tài sản nhân dân.

Theo báo Lao động đưa tin, đêm 24/5 , một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng đang cấp cứu.

Cụ thể, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 23h ngày 24/5 tại bản Huổi Toóng 2, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên. Đất đá sạt làm sập 1 ngôi nhà khiến cháu T.M.C (sinh năm 2013) bị vùi lấp dẫn đến tử vong. Ngoài ra, còn có chị Hồ Thị Dung (sinh năm 1999) cũng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Nửa đêm, đất sạt lở tràn vào nhà, bé 6 tuổi đang ngủ bị vùi lấp dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Trận sạt lở đất lúc nửa đêm khiến bé 6 tuổi tử vong - Ảnh: báo Lao động

Trao đổi với báo Giao thông, ông Thào A Phừ - Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên cho biết: "Bé trai bị tử vong học lớp 1, lúc đó đang ngủ cùng mẹ và chị gái. Nhà bé có hai chị em, chị gái và mẹ may mắn không bị làm sao".

Được biết, mưa lớn kéo dài từ tối 24 đến rạng sáng 25/5 đã gây nhiều thiệt hại cho người và tài sản nhân dân. Đất đá sạt lở cũng vùi lấp hoàn toàn nhà ở của gia đình anh Thào A Ve, bản Huổi Toóng 2, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà. Ngoài ra còn có 5 hộ gia đình tại bản Huổi Toóng 2, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cũng nằm trong vùng bị sạt lở nguy cơ ảnh hưởng đến nhà.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã kịp thời thăm hỏi động viên gia đình, cũng như huy động cán bộ nhân dân trong xã đến dọn dẹp khắc phục thiệt hại nhà cửa cho gia đình gặp nạn" - ông Phừ chia sẻ thêm.

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Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12/5, nước lũ lên cao đột ngột đã cuốn trôi nhà quán của hộ Đinh Thị Trâm tại xã Kim Hỷ. Bà Trâm kịp thời leo lên cây tránh nhưng con trai 3 tuổi đã bị nước cuốn trôi. Hiện tại đã tìm thấy thi thể cháu bé.

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