Quảng Trị: 5.000 hộ dân sẵn sàng sơ tán vì sạt lở nghiêm trọng, sẵn sàng phương án ứng phó với gió mạnh, lốc, sét, mưa đá, lũ...

Xã hội 01/04/2022 18:31

Mưa lớn khiến cho nhiều khu vực ở Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã lên phương án nhằm khắc phục cũng như sẵn sàng sơ tán gần 5.000 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động từ ngày 1 - 2/4 khu vực Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông vài nơi. Dưới ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều đập ở miền núi tỉnh Quảng Trị dâng nhanh, gây chia cắt. Như tại huyện Đakrông, đập tràn Lý Tôn, xã Tà Long ngập khoảng 0,5 m.

Hơn hết, trận mưa lớn tại Quảng Trị kéo dài từ đêm 31/3 đến rạng sáng 1/4 đã khiến cây cối gãy đổ, Quốc lộ 9 sạt lở, gây tắc đường... Ngay sau đó, Cục Quản lý đường bộ II TP.5 lực lượng chức năng và đơn vị thi công cho biết đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bố trí nhân lực, máy móc để dọn đất đá, thông thoáng mặt đường. Đến 10 giờ 30 phút ngày 1/4 cả hai làn đường gần như đã thông thoáng.

Quảng Trị: 5.000 hộ dân sẵn sàng sơ tán vì sạt lở nghiêm trọng, sẵn sàng phương án ứng phó với gió mạnh, lốc, sét, mưa đá, lũ... - Ảnh 1
Quốc lộ 9 bị sạt lở nghiêm trọng Ảnh: Báo Giao Thông

Ngoài ra, những cơn mưa lớn cũng gây ra những cây xanh tại đường Trần Hưng Đạo Bên cạnh đó, mưa lớn cũng khiến cây xanh ở tuyến đường Trần Hưng Đạo (thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) bị bật gốc đè trúng 1 ôtô và xe máy khiến cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Quảng Trị: 5.000 hộ dân sẵn sàng sơ tán vì sạt lở nghiêm trọng, sẵn sàng phương án ứng phó với gió mạnh, lốc, sét, mưa đá, lũ... - Ảnh 2
Mưa lớn gây đổ cây đè trúng ô tô và xe máy Ảnh: Báo Giao Thông

Được biết tỉnh Quảng Trị đã lên phương án sẵn sàng sơ tán gần 5.000 hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng cao

Theo báo Dân Trí Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trong 24h qua, địa phương xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm. Riêng khu vực phía Nam có mưa to, thậm chí mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, nhiều nhất là A Vao (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) là 130.8mm, Tà Rụt 137.4mm và Tà Long 137.8mm (đều thuộc huyện Đakrông). Mực nước trên các sông đang ở mức dưới báo động 1.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, gió mạnh, lốc, sét, mưa đá, lũ, sạt lở đất.

Hiện các địa phương đã triển khai cắt cử lực lượng trực canh, đặt biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn đang ngập và có nguy cơ ngập, nước chảy xiết.

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Từ khóa:   Vụ sạt lở Quảng Trị sơ tán dân cư

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