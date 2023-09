Quảng Trị: 5.000 hộ dân sẵn sàng sơ tán vì sạt lở nghiêm trọng, sẵn sàng phương án ứng phó với gió mạnh, lốc, sét, mưa đá, lũ...

Theo nguồn tin từ báo Lao Động từ ngày 1 - 2/4 khu vực Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông vài nơi. Dưới ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều đập ở miền núi tỉnh Quảng Trị dâng nhanh, gây chia cắt. Như tại huyện Đakrông, đập tràn Lý Tôn, xã Tà Long ngập khoảng 0,5 m.

Ngoài ra, những cơn mưa lớn cũng gây ra những cây xanh tại đường Trần Hưng Đạo Bên cạnh đó, mưa lớn cũng khiến cây xanh ở tuyến đường Trần Hưng Đạo (thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) bị bật gốc đè trúng 1 ôtô và xe máy khiến cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo báo Dân Trí Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trong 24h qua, địa phương xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm. Riêng khu vực phía Nam có mưa to, thậm chí mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, nhiều nhất là A Vao (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) là 130.8mm, Tà Rụt 137.4mm và Tà Long 137.8mm (đều thuộc huyện Đakrông). Mực nước trên các sông đang ở mức dưới báo động 1.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, gió mạnh, lốc, sét, mưa đá, lũ, sạt lở đất.

Hiện các địa phương đã triển khai cắt cử lực lượng trực canh, đặt biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn đang ngập và có nguy cơ ngập, nước chảy xiết.