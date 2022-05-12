Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ báo Nhân dân, sau một ngày mưa ngớt thì từ đêm 11/5, mưa to trên diện rộng, nhất là ở các huyện Ngân Sơn và Na Rì lại diễn ra.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xảy ra mưa to trên diện rộng từ đêm 11 đến sáng 12/5. Mưa to, lũ lớn, khiến 1 cháu bé tử vong và 2 người bị thương.

Tại huyện Na Rì, nước lũ dâng cao nhanh trên sông Bắc Giang. Nhiều thôn, bản ở xã Văn Vũ đang bị chia cắt, nhiều diện tích lúa, hoa màu ngập chìm trong nước lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Na Rì Lương Thanh Lộc cho biết, nước lũ lên cao đột ngột trong đêm đã cuốn trôi nhà quán của gia đình Đinh Thị Trâm tại xã Kim Hỷ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12/5. Bà Trâm kịp thời leo lên cây tránh nhưng con trai 3 tuổi là cháu Đ.T.N đã bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé, đang hỗ trợ gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Tại huyện Ngân Sơn, lũ lớn xảy ra tại xã Thuần Mang, Thượng Quan, có một số nhà dân đã bị sập, gây ngập, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Tại cây xăng xã Thuần Mang, sạt lở đất đã làm 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sạt lở đất, đá trên đường tỉnh 258 đoạn qua đèo Áng Toòng (Tân Sơn, Chợ Mới, Bắc Kạn) gây ách tắc hoàn toàn. Ảnh: báo Pháp Luật

Theo báo Pháp luật, mưa lớn, sạt lở đất cũng khiến 11 nhà sập đổ; 182 nhà bị hư hỏng, thiệt hại. 1.997 hecta (ha) lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập; 3,7 ha thủy sản bị thiệt hại.

Sạt lở một số tuyến đường giao thông với khối lượng 1.523m3 đất đá; 1 ngầm tạm bị hư hỏng tại Điện Biên; 2 đập tạm bị cuốn trôi tại Bắc Kạn và một số thiệt hại khác.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cũng cho biết, ngày và đêm 12/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ 12-15/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trước diễn biến mưa lũ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã cử 2 đoàn công tác xuống huyện Ngân Sơn và Na Rì để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân, thăm hỏi gia đình có người bị nạn.