Hòa Bình: Cắt cổ người tình rồi bỏ chạy lên đồi, bị bắt sau hơn 1 giờ lẩn trốn

Xã hội 12/05/2022 09:14

Sau khi cắt cổ người tình, nghi phạm bỏ trốn lên đồi và bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khoảng một giờ.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ một nghi phạm để điều tra về vụ án giết người, xảy ra tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND xã Phú Cường cho biết khoảng 7h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận tin báo về vụ việc.

Hòa Bình: Cắt cổ người tình rồi bỏ chạy lên đồi, bị bắt sau hơn 1 giờ lẩn trốn - Ảnh 1
Đối tượng cắt cổ người tình rồi bỏ trốn. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo đó, một người phụ nữ bị người tình dùng dao cắt cổ. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn lên đồi.

"Lực lượng chức năng gồm công an, dân quân và các cán bộ địa phương đã tổ chức truy tìm và bắt giữ được nghi phạm sau hơn một giờ vụ án xảy ra", vị lãnh đạo xã nói.

Về phía nạn nhân, do được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, nên hiện đã qua cơn nguy kịch.

Cũng theo nguồn tin từ Báo Giao thông, nạn nhân có một đời chồng, thời gian qua có quan hệ tình cảm và sinh sống với nghi phạm nhưng chưa kết hôn. 

"Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây án của nghi phạm, thông tin chi tiết về vụ án sẽ được thông tin sau", lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình nói.

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