Liên quan đến vụ anh trai giết em do mâu thuẫn trong việc chăm sóc mẹ, theo VOV đưa tin, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin vợ nghi can tử vong tại bệnh viện là sai sự thật.

Trước đó, từ ngày 15/4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vợ bị can Phạm Văn Tròn (67 tuổi, ngụ tại phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau) tử vong sau khi hay tin chồng bị bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, trưa 16/4, điều tra viên còn làm việc trực tiếp với vợ của bị can Tròn.