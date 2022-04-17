Bi kịch anh trai giết em ruột vì mâu thuẫn việc chăm sóc mẹ già: Thông tin vợ bị can tử vong là sai sự thật

Xã hội 17/04/2022 10:03

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vợ bị can tử vong sau khi hay tin chồng bị bắt khẩn cấp gây chú ý dư luận.

Liên quan đến vụ anh trai giết em do mâu thuẫn trong việc chăm sóc mẹ, theo VOV đưa tin, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin vợ nghi can tử vong tại bệnh viện là sai sự thật.

Trước đó, từ ngày 15/4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vợ bị can Phạm Văn Tròn (67 tuổi, ngụ tại phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau) tử vong sau khi hay tin chồng bị bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, trưa 16/4, điều tra viên còn làm việc trực tiếp với vợ của bị can Tròn.

Cơ quan điều tra cũng bác bỏ thông tin bắt giam con trai và cháu nội của ông Tròn và khẳng định thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội như đã nêu là sai sự thật.

Bi kịch anh trai giết em ruột vì mâu thuẫn việc chăm sóc mẹ già: Thông tin vợ bị can tử vong là sai sự thật - Ảnh 1
Hiện trường vụ ông N bị sát hại, giấu thi thể dưới vuông tôm - Ảnh: VOV

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Tròn về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, ông Phạm Văn Nhỏ (45 tuổi, ngụ ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) ở cùng mẹ gần 90 tuổi và người chị gái bị bệnh. Trong thời gian nuôi mẹ bị bệnh nằm một chỗ, giữa ông Tròn và ông Nhỏ xảy ra mâu thuẫn.

Do tính tình ông Nhỏ rất cẩn thận trong việc nuôi mẹ bệnh nên có đề nghị anh, chị em trong nhà khi đến nuôi, chăm sóc mẹ thì phải ngồi cạnh canh chừng. Từ đó, giữa ông Tròn và ông Nhỏ thường xảy ra tranh cãi. Ông Tròn ấm ức trong lòng và lên kế hoạch giết em ruột của mình.

Bi kịch anh trai giết em ruột vì mâu thuẫn việc chăm sóc mẹ già: Thông tin vợ bị can tử vong là sai sự thật - Ảnh 2
Bị can Phạm Văn Tròn tại cơ quan Công an - Ảnh: báo Lao động

Khoảng 8 giờ ngày 11/4, khi ông Nhỏ đi ra vuông thì ông Tròn dùng cây đập ông Nhỏ ngã xuống vuông tôm, rồi dùng rựa chém. Khi phát hiện em ruột đã chết, ông Tròn kéo thi thể đi khỏi đó khoảng 50m rồi dìm xuống đáy vuông tôm và dùng 2 thanh sắt, 4 cây nạng gỗ cố định thi thể lại.

Sau khi giết chết em ruột, bị can Tròn đã giấu hung khí và đẩy chiếc xe máy của nạn nhân xuống con kênh trước nhà. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, nghi phạm đưa vợ đến một bệnh viện ở Cà Mau điều trị và ở lại đây cho đến khi bị bắt.

Mẹ của ông Tròn khi biết tin ông Nhỏ chết ngoài vuông tôm cũng đã qua đời.

Thương tâm vụ thi thể dưới vuông tôm: Hay tin con trai qua đời, mẹ già tử vong ngay sau đó 2 tiếng

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Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người đàn ông bên dưới vuông tôm, cơ quan chức năng cho biết, 2 tiếng sau mẹ của nạn nhân cũng đã qua đời. 

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