Người đàn ông bị cắt cổ, tử vong trước hiên nhà ở Bình Phước: Lời khai ban đầu của nghi phạm

Xã hội 21/03/2022 09:20

Nghi can cắt cổ người đàn ông trước hiên nhà khai nhận do mâu thuẫn trong lúc chơi game bắn cá.

Theo VOV đưa tin, sáng 19/3, một người đàn ông ở Bình Phước được phát hiện trong tình trạng bị cắt cổ, tử vong trước hiên nhà. Nạn nhân được xác định là ông Trần Minh Nguyệt (39 tuổi) ngụ ở ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Châu (34 tuổi) - vợ của nạn nhân Nguyệt kể lại, khoảng 8h sáng cùng ngày, vợ chồng bà đang ở trong nhà thì đối tượng Nguyễn Duy Cương (30 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thành) đến gõ cửa gọi ông Nguyệt ra nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Nguyệt và Cương xảy ra cự cãi lớn tiếng với nhau. Nghe thấy vậy, bà Châu ra xem thì thấy ông Nguyệt và Cương đang giằng co, trên tay Cương cầm một con dao rựa. Bà Châu can ngăn nhưng không được nên nhanh chóng chạy đi kêu cứu, giúp đỡ.

Khi mọi người chạy tới hiện trường thì thấy ông Nguyệt đã bị cắt cổ, tử vong trước hiên nhà, còn Nguyễn Duy Cương đã bỏ trốn khỏi. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bù Đốp và Công an tỉnh Bình Phước đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

Người đàn ông bị cắt cổ, tử vong trước hiên nhà ở Bình Phước: Lời khai ban đầu của nghi phạm - Ảnh 1
Nghi can Nguyễn Duy Cương đã bị bắt sau khi lẩn trốn khỏi hiện trưòng - Ảnh: VOV

Theo thông tin của báo Người Lao động, đến chiều tối 19/3, phát hiện Cương đang lẩn trốn trong một vườn cam của người dân, cách hiện trường vụ án hơn 1 km, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ.

Bước đầu Cương khai nhận giữa Cương và Nguyệt xảy ra mâu thuẫn vì chơi game bắn cá cộng thêm Nguyệt mượn tiền Cương đi đánh bài nhưng Cương không cho. Hiện, Công an huyện Bù Đốp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Cương để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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