Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nguyên (SN 1960; ngụ xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 5/5, người dân ấp Thái Tân, xã Mỹ Thái xôn xao khi phát hiện ông Công Hữu Sáng (SN 1976; ngụ ấp Thái Tân) tử vong trong căn nhà gần như bị cháy hoàn toàn.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân chết do có tác động ngoại lực vào đầu và chết trước khi bị cháy. Theo gia đình nạn nhân, ông Sáng thường đeo vàng nhưng khi chết thì vàng không còn nữa. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản rồi đốt thi thể phi tang.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: báo Người Lao Động

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với quyết tâm nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc và truy bắt nhanh thủ phạm, đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự cùng với trinh sát và điều tra viên có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh phá án, phối hợp với Công an huyện Hòn Đất lập tức vào cuộc.

Cũng theo nguồn tin từ báo Dân Việt, chỉ sau một ngày thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 6/5, lực lượng trinh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Nguyên nên tiến hành mời về cơ quan công an làm việc.

Bước đầu, đối tượng quanh co chối tội, nhưng bằng những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, Nguyên đã nhận tội.

Đối tượng quanh co chối tội trước khi nhận tội - Ảnh: báo Người Lao Động

Nguyên khai nhận, vào khoảng 2 năm trước ông có hỏi tiền góp của vợ chồng ông Sáng, nhưng không có tiền trả đúng hẹn. Do đó, Nguyên nhiều lần bị vợ chồng người này dùng lời lẽ xúc phạm. Từ đó, Nguyên ấm ức và nuôi ý định giết ông Sáng để trả thù.

Gần đây, Nguyên biết ông Sáng sống một mình (do ly thân với vợ), nên vào khoảng 7 giờ sáng 3/5, Nguyên qua nhà rủ ông Sáng uống rượu. Sau khi cả hai nhậu được khoảng hơn tiếng đồng hồ thì nghỉ, Nguyên bỏ về nhà.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyên tiếp tục gọi điện rủ nhậu và ông Sáng đồng ý. Khoảng 30 phút sau, Nguyên qua nhà ông Sáng thì phát hiện ông Sáng đang nằm ngủ trên giường. Lúc này, Nguyên mở cửa vào nhà rồi lấy cây búa đập vào đầu ông Sáng một nhát, thấy nạn nhân ngóc đầu lên nhưng không phản ứng gì, Nguyên tiếp tục dùng búa đập vào đầu ông Sáng một nhát nữa làm nạn nhân tử vong.

Sau đó, Nguyên đem cây búa và 2 cái điện thoại của nạn nhân vứt xuống sông, đồng thời lấy 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc và 1 sợi dây chuyền vàng của ông Sáng đang đeo trên người.

Hung khí giết người của ông Nguyên - Ảnh: báo Người Lao Động

Do quần áo của Nguyên dính máu nên y đã lột ra để trên giường rồi nảy sinh ý định đốt xác nạn nhân để phi tang. Tuy nhiên, do còn sớm (khoảng hơn 20 giờ), sợ mọi người phát hiện, nên Nguyên bỏ ra về.

Đến 23 giờ ngày hôm sau (ngày 4/5), Nguyên quay trở lại nhà ông Sáng với mục đích đốt nhà và thi thể của ông Sáng để phi tang.

Theo đó, khi vào nhà nạn nhân bằng cửa sau, Nguyên lấy can rồi đến chiếc xe máy của ông Sáng đang đậu rút được khoảng 2,5 lít xăng. Sau đó, lấy xăng tưới lên người ông Sáng và quanh nhà, rồi châm lửa đốt. Do bất cẩn Nguyên đã bị bỏng mặt và cánh tay phải, sau đó y lột quần áo vứt vào đám cháy rồi ở trần ung dung đi về nhà.

Đến sáng hôm sau, Nguyên đem số vàng vừa cướp của ông Sáng bán được 42,6 triệu đồng. Nguyên dùng số tiền này trả nợ và tiêu xài cá nhân.