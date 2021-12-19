Chiều ngày 19/12, UBND xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lở đất khiến 5 cháu bé thương vong.

Theo chia sẻ từ Vietnamnet, ông Lữ Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết vụ lở đất trên địa bàn làm 5 cháu bé thương vong. Cụ thể, khoảng hơn 11h ngày 19/12, 6 cháu nhỏ đang chơi tại khu đất mới múc để làm nhà của gia đình ông C.V.T (trú bản Huồi Cam, khu Lin Khượng xã Nậm Nhoóng) thì bất ngờ đất trên cao đổ ập xuống vùi lấp 5 cháu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động các phương tiện cùng người dân khẩn trương cứu các cháu nhỏ đang bị vùi trong đống đất đá. Tuy nhiên, do tình trạng nặng nên cháu C.T.T (SN 2010, trú bàn Huồi Cam) đã không qua khỏi, 4 cháu khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ lở đất - Ảnh: Vietnamnet

Bên cạnh đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, khu đất được gia đình trên thuê người múc một ít để chuẩn bị làm nhà vào ngày 15/12, và đến hôm nay thì xảy ra sạt lở.

"Khu đất được gia đình ông T. thuê máy múc một ít để chuẩn bị làm nhà, đến hôm nay thì bị sạt lở khiến một cháu bé tử vong, trong 4 cháu đi cấp cứu thì có một cháu bị thương nặng", ông Thành cho biết thêm.

Người dân đưa các cháu nhỏ gặp nạn đi cấp cứu - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Hiện tại, thi thể cháu T. đã được bàn giao cho gia đình để mai táng. Bốn cháu còn lại đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

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