Vụ rơi thang máy ở Hà Nội khiến 2 người tử vong thương tâm: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Xã hội 26/05/2022 08:03

Vào ngày 25/5, thang máy trong một căn nhà 7 tầng ở quận Ba Đình, Hà Nội bị rơi khiến 2 người tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào tối ngày 25/5, đại diện Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết khoảng 18h cùng ngày, cảnh sát nhận được tin thang máy một ngôi nhà tại ngõ 523 Kim Mã, phường Ngọc Khánh bị rơi.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã có mặt tiến hành cứu hộ cứu nạn và phong tỏa hiện trường. Ghi nhận ban đầu ngôi nhà nơi xảy ra tai nạn thang máy có 7 tầng 1 tum với diện tích khoảng 97 m2.

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Hiện trường vụ tai nạn rơi thang máy - Ảnh: Báo Tuổi trẻ
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Thang máy rơi khiến 2 người đàn ông tử vong - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Dẫn tin từ Tổ Quốc, Công an quận Ba Đình cho biết, sự cố do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy tại công trình. Hai nạn nhân tử vong là công nhân kỹ thuật.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC&CNC, Công an quận Ba Đình đã phát hiện và đưa 1 nạn nhân trên nóc cabin thang máy ra ngoài, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện 1 nạn nhân còn kẹt lại dưới hố pit của thang máy. Các lực lượng nhận định tình hình diễn biến phức tạp, cabin với tải trọng lớn bị trượt cáp rơi xuống đáy của hố pít thang máy và đè lên nạn nhân.

Công an quận Ba Đình đã đề nghị Trung tâm chỉ huy chi viện 1 xe chữa cháy của Công an quận Đống Đa, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe tải chở phương tiện của Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2 - Phòng PC07 đến hiện trường để phối hợp đưa nạn nhân ra bên ngoài. Đồng thời, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

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Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài - Ảnh: Tổ Quốc

Ngay khi tiếp cận hiện trường, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các mũi trinh sát, nắm bắt hiện trường, xác định vị trí nạn nhân để có phương án đưa nạn nhân ra bên ngoài. 

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai sử dụng các dụng cụ phương tiện đặc chủng (kích, tăng, máy cắt sắt, thiết bị banh cắt thủy lực Homatro,…) để nâng cabin thang máy tạo khoảng không để cán bộ chiến sĩ tiếp cận và đưa nạn nhân ra bên ngoài. Đến khoảng 21h cùng ngày, nạn nhân thứ hai được đưa ra ngoài, nhưng cũng không qua khỏi.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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