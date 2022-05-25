Đến tối 25/5, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi một bé sơ sinh được người dân phát hiện dưới kênh nước.

Thông tin trên báo Pháp luật TPHCM cho biết, chiều 25/5, tại xã Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, người dân đi bắt ốc thì tóa hỏa phát hiện một bé sơ sinh còn dây rốn nằm dưới kênh thủy lợi.

Người dân vớt đứa trẻ lên nhưng bé đã tím tái, tử vong từ trước đó nên báo cho chính quyền địa phương.

Kênh thủy lợi nơi phát hiện trẻ sơ sinh. Ảnh: PLO

Nhận tin báo từ người dân, cán bộ Công an xã Hàm Thạnh đã đến tiếp nhận hiện trường. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã trưng cầu giám định pháp y về tử thi.

Rất đông người dân địa phương hiếu kỳ đến xem. Ảnh: PLO

Đồng thời đưa tin về vụ việc, báo Tuổi trẻ cho biết thêm, bước đầu qua khám sơ bộ xác định là bé gái, sinh khoảng 2-3 ngày trước.

Cơ quan CSĐT đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Cũng tại Bình Thuận trước đó một ngày, người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ven quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Người dân quanh khu vực đã tạm thời cưu mang cháu bé để chờ các cơ quan chức năng làm rõ.

Hà Nội: Bé trai sơ sinh hơn 1 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn gây xót xa Vào ngày 7/5, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, kèm theo lời nhắn của mẹ, được để trước khu vực nhà dân trên địa bàn Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội.

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