Vào ngày 7/5, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, kèm theo lời nhắn của mẹ, được để trước khu vực nhà dân trên địa bàn Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào ngày 7/5, Công an thị trấn Thường Tín tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một cháu bé trai nặng 2,8kg, khoảng 1 ngày tuổi được để trong túi xách màu xanh. Đồng thời, Bên trong chiếc túi này còn có một số đồ dùng của trẻ sơ sinh và 1 tờ giấy người thân của cháu bé để lại với nội dung nhắn nhủ nhờ người chăm nuôi giúp.

Bé trai được để trong túi vải màu xanh, bên trong có một số đồ dùng của trẻ sơ sinh và 01 tờ giấy người thân của cháu bé để lại - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trong tờ giấy được mẹ cháu bé để lại có ghi: "Con sinh ngày 29 tháng 4 năm 2022. Con không nuôi được cháu, ai nhặt được xin giúp con nuôi cháu'. Cuối thư, người mẹ này nhắn nhủ: 'Mẹ chào con, yêu con quá".

Tờ giấy người thân của cháu bé để lại - Ảnh: VTC News

Ngay khi nhận được thông tin, theo Báo Công an TP.HCM đưa tin, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra sức khỏe, làm các thủ tục cần thiết để tiếp nhận cháu.

Vị lãnh đạo thị trấn Thường Tín chia sẻ: "Bé trai được một lái xe taxi phát hiện trong bụi cây ở ven đường. Người này đã báo chính quyền. Chúng tôi đã thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng để người thân cháu hay tin đến nhận. Tuy nhiên, không ai phản hồi nên địa phương đã làm các thủ tục để lái xe phát hiện cháu chăm nuôi"

UBND thị trấn phân công người nuôi dưỡng cháu bé trong thời gian thông báo tìm người thân - Ảnh: VTC News

Hiện tại, cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao bé trai bị bỏ rơi bên lề đường cho một người dân trên địa bàn chăm sóc.

Bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi cùng lời nhắn "chưa khai sinh" Thông tin từ UBND xã Tả Van (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi.

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