Hà Nội: 20 phút nghẹt thở giải cứu bé trai 4 tuổi bị kẹt trong hố thang máy

Xã hội 21/04/2022 14:44

Trong lúc đi cùng mẹ ở tầng 6 tòa nhà thì bé trai 4 tuổi đã dựa vào cửa thang máy và rơi vào hố thang. Khi rơi trong hố thang xuống tầng 4, cháu bé mắc vào một cây đinh. Diễn biến sau đó khiến nhiều người thót tim.

Theo Tổ Quốc, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Nội thông tin, vào khoảng 9h04 phút sáng nay (ngày 21/4), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo có người mắc kẹt trong hố thang máy tại nhà 25 ngách 28/106/25 Đại Linh (phường Trung Văn) từ trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội.

Công an quận Nam Từ Liêm đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường và tổ chức tiến hành cứu người bị nạn.

Sau 20 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa được anh Ngô Trọng Đ. (36 tuổi, quê Hưng Yên) và cháu Vũ Hải Đ. (4 tuổi) ra ngoài an toàn.

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Nghẹt thở giải cứu cháu bé và anh Ngô Trọng Đ. - Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin chi tiết về vụ việc, theo VietNamNet, sáng này 21/4, Vũ Hải Đ. (4 tuổi, trú tại ngách 28/106/25 đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) đang cùng mẹ ở tầng 6 tòa nhà thì bất ngờ cháu dựa vào cửa thang máy và rơi vào hố thang. Khi rơi trong hố thang xuống tầng 4, cháu Đ. mắc vào một cây đinh.

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Mẹ cháu bé đã hô hoán mọi người tới giải cứu. Anh Ngô Trọng Đ. (36 tuổi, quê tại Hưng Yên) ở cùng nhà chui vào hố thang để cứu bé Đ. nhưng cũng bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng 

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Cháu bé đã được cứu thoát - Ảnh: Chụp màn hình

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động lực lượng đến hiện trường tổ chức giải cứu các nạn nhân. Rất may, sau 20 phút triển khai, 2 người đã được đưa ra ngoài an toàn.

"Thang máy của nhà này đang bị hỏng, cháu bé dựa vào thì cửa thang bật ra và rơi xuống. Rất may mắn cháu mắc lại tại tầng 4, nếu cháu rơi xuống tận đáy thì không biết chuyện gì xảy ra. Hai nạn nhân được giải cứu an toàn, chỉ bị xây xước nhẹ" - chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Nam Từ Liêm thông tin.

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