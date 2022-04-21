Hai người bị thương là anh Bùi Ngọc L. (SN 1983, con trai bà M.) và cháu Bùi Quang H. (SN 2010, con trai anh L).

Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra ở ngôi nhà sát khu B9, tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội ), theo VietNamNet, danh tính 4 người tử vong tại hiện trường gồm: Bà Đoàn Thị M. (SN 1948 chủ hộ), chị Đỗ Mai H. (SN 1985, con dâu của bà M.), anh Bùi Ngọc Kh. (SN 1985, con trai bà M.), cháu Bùi Nam Ph. (SN 2012, cháu nội bà M, con trai của anh Bùi Ngọc L.). Một người tử vong tại Bệnh viện là cháu Bùi Gia H. (SN 2021, con trai của anh L.).

Một nhân chứng khác cho biết, khoảng 0h30' nghe tiếng hai bố con anh Bùi Ngọc L. (39 tuổi) và cháu Bùi Quang H. (12 tuổi) đứng trên mái nhà kêu cứu, người dân vội chạy đến ứng cứu nước và khăn ướt.

Theo Tổ Quốc, lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường phục vụ công tác điều tra, rất đông người dân tập trung theo dõi, xót xa cho những người đã mất.

"Khi đang nằm xem ti vi, tôi nghe tiếng hét rất lớn, đoán ngay là L. vì quen giọng cậu ấy. Tôi đưa khăn mặt ném cho L. bịt đỡ khói, rồi xách theo 2 thau nước" - nhân chứng kể.

Khi được cứu thoát nạn, anh L. bỏng hết chân tay, hỏi "Cứu được nhà cháy không?". Người dân xung quanh nói dối "cứu được hết rồi, cứ lên xe cứu thương đi", không ngờ 5 người trong gia đình đều tử nạn.

Theo Dân Trí, nhớ lại giây phút kinh hoàng khi hỏa hoạn xảy ra, ông Vũ Văn B. (hàng xóm) cho biết, khoảng hơn 1h sáng nay, ông cùng gia đình bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà nơi bà M. cùng 6 người khác đang sinh sống.

"Sau đó, tôi thấy nghe tiếng hú còi inh ỏi của xe cứu hỏa. Chạy vội ra ngoài, nhìn sang nhà bên cạnh đã thấy lửa bùng dữ dội" - ông B. kể.

Thức dậy vì nghe thấy tiếng la hét thất thanh lúc đêm khuya, anh Nguyễn Hồng S. (SN 1985, ở khu B8) vội chạy ra khỏi nhà. Phát hiện hỏa hoạn, anh Sơn hô hoán mọi người cùng tham gia cứu nạn nhưng đành bất lực, chỉ biết đứng ngoài vì đám cháy quá lớn.

"Chúng tôi không làm gì được, nóng quá không dám vào và cũng sợ đồ đạc bên trong phát nổ tiếp. Trong khi đó, cửa cổng của ngôi nhà thì đang bị khóa. Sau đó, khi lực lượng chức năng dùng thang cứu hộ tiếp cận thì hướng dẫn, đưa được 2 người còn lại ở trên tầng tum xuống đất an toàn" - anh S. cho hay.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này, ngay trong sáng 21/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã lập tức giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định, nếu có vi phạm.

Đối với Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa, lãnh đạo thành phố chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong - Ảnh: Zing News

Như đã đưa tin trước đó, theo Zing News, vụ cháy được xác định cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa). Đây là nhà của bà Đoàn Thị M. (chủ hộ). Tại khu vực cháy có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, được cứu thoát an toàn, là ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H.

Tại tầng 2 căn nhà phát hiện 1 nạn nhân (là cháu Bùi Gia H., con trai của ông L.) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (sau đó cháu H. tử vong tại bệnh viện).

Khu vực cháy tại tầng 1 của nhà bà Đoàn Thị M. xây 3 tầng (tầng 1 diện tích khoảng 33 m2, tầng 2 diện tích khoảng 20 m2, tầng 3 khoảng 10 m2). Đến 1h23 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.