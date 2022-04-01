Nội dung văn bản thể hiện, khoảng 19h tối 31/3, tại ngôi nhà trong ngõ 60 đường Phú Đô (thuộc phường Phú Đô) xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng làm 1 người chết, 5 người bị thương. Ngay sau đó, lực lượng công an và người dân đã nhanh chóng chữa cháy, giải cứu người bị thương và truy bắt nghi can phóng hỏa.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 6 người thương vong trên địa bàn TP. Hà Nội , theo Dân Trí, chiều ngày 1/4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Công an TP Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng UBND quận Nam Từ Liêm nhanh chóng điều tra, xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà trên địa bàn phường Phú Đô.

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân.

Về vụ việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định; đề xuất hình thức khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân tham gia chữa cháy và truy bắt nghi can.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 5/4, thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.

Như đã đưa tin trước đó, theo Lao Động, cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã xác định, bắt giữ nghi phạm phóng hỏa gây ra vụ cháy kinh hoàng ngay trong đêm 31/3. Danh tính nghi phạm được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở Tây Hồ, Hà Nội).

Trần Thị Thanh Hải (SN 1993) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Lao Động

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, từ cuối năm 2019, Hải có quan hệ tình cảm nam nữ với anh C.V.H (SN 1994, ở Tuyên Quang).

Đến tháng 1/2022, Hải nói có thai với anh H nhưng hai người không tiến đến hôn nhân. Từ đây, Hải và anh H nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau.

Đến đầu tháng 3/2022, anh H chuyển đến ở cùng anh họ là V, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn) để tránh mặt Hải. Do đó, Hải nảy sinh mâu thuẫn với anh V vì cho rằng anh này ngăn cản, xúi giục H chấm dứt tình cảm với Hải.

Đến khoảng 15h ngày 31/3, sau khi khám sức khoẻ xong, Hải điều khiển xe máy đi mua khoảng 1,5 lít mang theo người đi đến nơi trọ của anh V ở phường Phú Đô để tìm gặp bạn trai.

Tuy nhiên, khu trọ khoá cửa, không vào được nên Hải đi gội đầu, làm móng. Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc anh H và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H không quan tâm chăm sóc Hải khi mang thai nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V.

Khoảng 18h ngày 31.3, sau khi vào được tầng 1 để xe, Hải tìm đến xe anh V và đốt. Sau đó sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài. Hải bị lực lượng công an bắt giữ không lâu sau đó.

Lãnh đạo Đội cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, cơ quan điều tra vừa cho đi kiểm tra tình trạng sức khỏe đối với Hải và phát hiện đối tượng không có thai như lời khai ban đầu.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ lời khai, củng cố tài liệu để xử lý Hải theo quy định của pháp luật.