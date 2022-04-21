Liên quan đến vụ hỏa hoạn ở đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội, Công an Hà Nội cho hay có 5 người tử vong trong vụ việc. Trong đó, 4 người chết tại hiện trường.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn trong đêm khiến 5 người thiệt mạng ở khu tập thể Kim Liên, theo thông tin chia sẻ của Pháp luật và bạn đọc, đến sáng ngày 21/4, người dân sinh sống xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc đau lòng. Bà Đàm Thị T., người dân sống cạnh hiện trường chia sẻ: "Đêm qua lúc tôi dậy thì nghe tiếng bụp bụp, tưởng đánh nhau nên không gọi con dậy. Sau đó nghe thấy tiếng kêu cứu, ra thì thấy nhà bên đang cháy, lúc đó có 1, 2 người nữa nhưng đám cháy bùng to. Mọi người không ai tiếp cận được, chỉ nghe tiếng kêu trong nhà "cứu tôi với"...

Người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: Tổ Quốc Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân sống xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót. Một người dân khác chia sẻ: "Khoảng hơn 1h sáng tôi nghe thấy 2 tiếng nổ phát ra, sau đó thì bắt đầu thấy mùi khét. Thời điểm cháy lúc đó mọi người đi ngủ hết nên không ai biết, khi chúng tôi chạy sang thì thấy cháy ngay trước cửa. Cửa nhà lúc này khóa bên trong, bên ngoài nên người ở trong nhà không chạy thoát thân được". Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong - Ảnh: Zing Khu vực vụ cháy đã được phong tỏa - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo Zing đưa tin, vụ cháy được xác định cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa). Đây là nhà của bà Đoàn Thị M. (chủ hộ). Tại khu vực cháy có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, được cứu thoát an toàn, là ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H.

Tại tầng 2 căn nhà phát hiện 1 nạn nhân (là cháu Bùi Gia H., con trai của ông L.) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (sau đó cháu H. tử vong tại bệnh viện). Khu vực cháy tại tầng 1 của nhà bà Đoàn Thị M. xây 3 tầng (tầng 1 diện tích khoảng 33 m2, tầng 2 diện tích khoảng 20 m2, tầng 3 khoảng 10 m2). Đến 1h23 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 5 người tử vong gồm: bà Đoàn Thị M. (SN 1948; chủ hộ); bà Đỗ Mai H. (SN 1985; con dâu bà M.), ông Bùi Ngọc K. (SN 1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (SN 2012; con trai của ông L.) và một người chết tại bệnh viện là cháu Bùi Gia H. (SN 2021; con trai của Ông L.). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-anh-loi-ke-cua-nhan-chung-ve-vu-hoa-hoan-khien-5-nguoi-tu-vong-o-kim-lien-chi-nghe-tieng-keu-trong-nha-cuu-toi-voi-463573.html