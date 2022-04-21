Từ ngày 4/5, thí sinh được đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trong 10 ngày

Xã hội 21/04/2022 08:36

Thí sinh sẽ đăng ký thi trực tuyến trên hệ thống quản lý của Bộ GD&ĐT thay vì đăng ký trực tiếp bằng phiếu như mọi năm.

Theo báo Tiền Phong đưa tin về hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT năm 2022, thí sinh sẽ đăng ký thi trực tuyến trên hệ thống quản lý của Bộ GD&ĐT thay vì đăng ký trực tiếp bằng phiếu như mọi năm. Thí sinh tự do đăng ký trực tiếp tại đơn vị dự thi do Sở GD&ĐT quy định.

Thời gian cụ thể như sau:

Từ 28/4 đến 29/4, các trường cấp tài khoản và mật khẩu phục vụ đăng ký dự thi tốt nghiệp cho thí sinh đang học lớp 12. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh.

Trường hợp chưa có, trường sử dụng mã định danh được cơ quan Công an cấp để thay thế. Các em có thể thử đăng ký trên hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản cho đến hết 3/5.

Từ 4/5 đến 17h ngày 13/5, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Thí sinh tự do cũng đăng ký dự thi trực tiếp vào thời gian trên. Sau khi nộp phiếu, các em được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào hệ thống.

Thí sinh cần lưu ý bảo mật thông tin, đổi mật khẩu ngay khi được cấp. Trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, các em liên hệ để được cấp lại.

Tất cả thí sinh sẽ nhận giấy báo dự thi chậm nhất vào 24/6.

Từ ngày 4/5, thí sinh được đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trong 10 ngày - Ảnh 1
Thí sinh sẽ đăng ký thi trực tuyến trên hệ thống quản lý của Bộ GD&ĐT thay vì đăng ký trực tiếp bằng phiếu như mọi năm - Ảnh: VTV

Theo VnExpress thông tin thêm về lịch thi, thí sinh sẽ làm ba bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội trong hai ngày 7-8/7.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào 24/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất vào 26/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trên phạm vi toàn quốc với sự tham gia của khoảng 900.000 đến một triệu thí sinh mỗi năm. Kết quả kỳ thi chủ yếu được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Hầu hết đại học, cao đẳng cũng sử dụng điểm kỳ thi này như phương thức chính để xét tuyển đầu vào, bên cạnh nhiều phương thức khác.

Từ ngày 4/5, thí sinh được đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trong 10 ngày - Ảnh 2
Lịch cụ thể kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - 2022 - Ảnh: Tiền Phong

Kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm 2021, các bài thi và hình thức ra đề được giữ nguyên. Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Hôm 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề tham khảo của các môn thi tốt nghiệp THPT để các nhà trường, học sinh có định hướng ôn tập.

Chính thức: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 2022 được tổ chức vào ngày 7 và 8/7

Chính thức: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 2022 được tổ chức vào ngày 7 và 8/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 7 đến 8/7.

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