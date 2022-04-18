Nóng: Dự kiến thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vào các ngày 6-8/7

Hiện Bộ GD&ĐT chưa chốt thời gian tổ chức thi tốt nghiệp THPT, mới chỉ dự kiến để lấy ý kiến.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 17/4, tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 được diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), TS Nguyễn Mạnh Hùng - chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và đào tạo), đã chia sẻ những thông tin mới nhất liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm nay.

Theo ông Hùng, hiện nay bộ đã đưa đề mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT lên mạng để thí sinh tham khảo, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi. Ông Hùng cho biết thêm:

"Năm 2022, tất cả học sinh đang học THPT tại các trường phải đăng ký dự thi trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy thí sinh không còn đăng ký dự thi trên giấy như mọi năm. Tuy nhiên, nhóm đối tượng thí sinh tự do vẫn phải đăng ký dự thi trên giấy và gửi tại các điểm tiếp nhận hồ sơ theo quy định của các sở giáo dục và đào tạo để nhập dữ liệu lên hệ thống".

TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến vào các ngày 6-8/7 - Ảnh: VTV

Đồng thời, theo thông tin của Tiền Phong, TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiện Bộ đang lấy ý kiến các sở để thống nhất phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và đảm bảo tiến độ học tập của thí sinh. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra vào các ngày 6-8/7.

Về việc đăng ký các môn thi, sắp tới hệ thống sẽ mở để hướng dẫn thí sinh thực hành đăng ký dự thi trên hệ thống. Sau đó hệ thống sẽ xóa hết dữ liệu thí sinh đã đăng ký thử để thí sinh đăng ký chính thức, dự kiến 28/4 đến 12/5.

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