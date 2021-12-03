Hà Nội chính thức thông báo cho học sinh THPT trở lại trường học từ 6/12

UBND TP.Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội về cho phép học sinh lớp 10,11,12 toàn thành phố trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6/12.

Dẫn tin từ VnExpress, ngày 2/12, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội về cho phép học sinh lớp 10,11,12 toàn thành phố trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6/12.

Cụ thể, tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của tất cả 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11 không có các ca F0 trong cộng đồng, cho phép học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX trở lại trường học từ ngày 6/12.

Các huyện, thị xã tiếp tục cho học sinh lớp 9 học trực tiếp, học sinh từ lớp 1 - 8 học trực tuyến, trẻ mầm non vẫn ở nhà. Tại các quận, học sinh tiểu học, THCS học trực tuyến, học sinh mầm non nghỉ ở nhà.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các nhà trường phải chuẩn bị điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, tạm thời chỉ dạy 1 buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú, không mở căng tin trong trường học. Học sinh chủ động mang bình nước cá nhân đi học.

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Theo VTV, trước đó, ngày 30/11, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng đã có cuộc họp với lãnh đạo các cơ sở giáo dục để quán triệt các nội dung chuẩn bị đón học sinh trở lại trường khi được lãnh đạo TP quyết định.

Các trường trước hết phải đạt các tiêu chí về yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 theo Hướng dẫn Liên ngành số 3668/HDLN: SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của Sở GD&ĐT và Sở Y tế.

Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp; không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường. Học sinh tự mang theo nước uống cá nhân và chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 01 buổi/ngày…

UBND TP Hà Nội yêu cầu các nhà trường phải chuẩn bị điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, nắm thông tin học sinh cư trú ở các địa bàn quân, huyện khác nhau để cân nhắc việc bố trí kết hợp dạy học cả trực tuyến và trực tiếp khi có những học sinh cư trú ở khu vực có cấp độ dịch nguy hiểm hơn, nhằm đảm báo sức khoẻ cho học sinh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM giải đáp thắc mắc: 'Những học sinh chưa tiêm vaccine Covid-19, có được đến trường không?' Trước câu hỏi "Những học sinh chưa tiêm vaccine Covid-19, có được đến trường không?", ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã giải đáp trong chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời.

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