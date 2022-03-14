TP.HCM: Sở GD&ĐT đề xuất tổ chức kỳ thi THPT quốc gia thành 2 đợt

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay tại TP.HCM sẽ có sự thay đổi trước tình hình F0, F1 tại các trường học tăng cao.

Theo báo Kinh tế và Đô thị đưa tin, chiều 9/3, ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã đưa ra đề tại buổi làm việc trực tuyến với Bộ GD&ĐT về phương án thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022. Theo đó, địa phương này sẽ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia thành 2 đợt. Trong đó, các trường hợp F0, F1 sẽ được tổ chức thi riêng vào đợt 2.

Cụ thể, ông Nam cho biết, theo quy định của ngành y tế, học sinh F0 cần cách ly, điều trị bảy ngày, sau đó theo dõi ba ngày; học sinh F1 cách ly năm ngày, theo dõi năm ngày. Do đó, hai đợt thi cách nhau 10 ngày là để đảm bảo cho các em không thể tham gia đợt một có thể thi đợt sau.

Bên cạnh đó, với đề xuất này, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho rằng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học thực hiện tuyển sinh đồng loạt, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 7, cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Do đó, Bộ sẽ không ban hành quy chế thi mới.

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo thông tin của VTV, trước đề xuất trên, nhiều học sinh lớp 12 bày tỏ vui mừng vì hiện nay, tình hình F0, F1 trong các trường tăng lên phức tạp. Việc chia 2 đợt thi sẽ giúp học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vẫn có thể tham gia kỳ thi này để các em có thêm cơ hội vào đại học.

Các trường cũng cho rằng, việc chia kỳ thi 2 đợt sẽ đảm bảo phòng chống dịch trong suốt kỳ thi, vừa đảm bảo phù hợp tình hình sức khỏe cho học sinh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của kỳ thi năm nay nằm ở cách ra đề thi. Cả 2 đợt thi đều nên chọn cách ra đề phù hợp. Do niên khóa này rất đặc biệt, học sinh chịu ảnh hưởng dịch bệnh suốt 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12.

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