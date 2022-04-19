Chính thức: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 2022 được tổ chức vào ngày 7 và 8/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 7 đến 8/7.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Bộ GD&ĐT vừa ra thông báo về lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức trong hai ngày 7 và 8/7. Trước đó, tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), TS Nguyễn Mạnh Hùng - chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) thông tin, hiện nay bộ đã đưa đề mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT lên mạng để thí sinh tham khảo, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.

Năm 2022, tất cả học sinh đang học THPT tại các trường phải đăng ký dự thi trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy thí sinh không còn đăng ký dự thi trên giấy như mọi năm. Tuy nhiên, nhóm đối tượng thí sinh tự do vẫn phải đăng ký dự thi trên giấy và gửi tại các điểm tiếp nhận hồ sơ theo quy định của các sở giáo dục và đào tạo để nhập dữ liệu lên hệ thống. Về việc đăng ký các môn thi, khoảng cuối tháng 4/2022, hệ thống sẽ mở để hướng dẫn thí sinh thực hành đăng ký dự thi trên hệ thống. Sau đó hệ thống sẽ xóa hết dữ liệu thí sinh đã đăng ký thử để thí sinh đăng ký chính thức, dự kiến 28, 29/4 đến 12/5.

Kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm 2021 - Ảnh: Tạp chí Luật sư Việt Nam Theo thông tin của VnExpress, kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm 2021. Các bài thi được giữ nguyên với ba bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Về hình thức, trừ môn Ngữ văn thi tự luận, đề các môn khác dưới dạng trắc nghiệm khách quan. Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trên phạm vi toàn quốc với sự tham gia của khoảng 900.000 đến một triệu thí sinh mỗi năm. Kết quả kỳ thi chủ yếu được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Hầu hết đại học, cao đẳng cũng sử dụng điểm kỳ thi này như phương thức chính để xét tuyển đầu vào, bên cạnh nhiều phương thức khác.

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