Xác định nguyên nhân rơi thang máy khiến 2 người thiệt mạng, báo Công an nhân dân sáng nay (26/5) đưa tin, vào khoảng 18h ngày 25/5, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo có tai nạn thang máy tại nhà dân có địa chỉ tại số 12 ngõ 523 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Ngôi nhà này có quy mô 7 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 97m2. Tại thời điểm CNCH công trình đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa.

Hiện trường xảy ra sự cố rơi thang máy. Ảnh: CAND

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy tại công trình này. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã phát hiện, tiếp cận và đưa một nạn nhân trên nóc cabin thang máy ra ngoài và đưa đến Bệnh viện. Tuy nhiên người này đã tử vong ngay sau đó.

Qua nắm tình hình, phát hiện một nạn nhân còn kẹt lại dưới hố pit của thang máy.

Nhận định tình hình có diễn biến phức tạp, cabin với tải trọng lớn bị trượt cáp rơi xuống đáy của hố pít thang máy và đè lên nạn nhân, Công an quận Ba Đình đã đề nghị Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội chi viện 1 xe chữa cháy của Công an quận Đống Đa, 1 xe CNCH và 1 xe tải chở phương tiện của Đội Cảnh sát Chữa cháy CNCH Khu vực số 2 Công an TP Hà Nội đến hiện trường để phối hợp đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Cùng với đó, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các mũi trinh sát, nắm bắt hiện trường, xác định vị trí nạn nhân để có phương án đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai sử dụng các dụng cụ phương tiện đặc chủng (kích, tăng, máy cắt sắt, thiết bị banh cắt thủy lực Homatro…) để nâng cabin thang máy tạo, khoảng không để lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21h30’ cùng ngày nạn nhân tử vong tại hiện trường đã được lực lượng đưa ra ngoài và bàn giao nạn nhân cho lực lượng Y tế, Công an phường Ngọc Khánh để làm các thủ tục tiếp theo.